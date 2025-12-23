新應材決議斥資26.55億元 龍潭科學園區建廠
半導體特用化學材料廠新應材董事會今天決議，斥資新台幣26.55億元，於龍潭科學園區建置廠房。
2025總回顧
新應材表示，規劃在龍潭科學園區興建廠房，主要是為擴增半導體未來產品材料的研發需求及試量產，並擴增產能。
新應材指出，龍潭科學園區建廠案預計投資時間為2026年至2027年，投資金額26.55億元，將由自有資金及銀行借款支應。
新應材表示，龍潭科學園區廠房的興建工程依工程性質採分期進行，視實際工程發包及交易對象確定時，另依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」進行公告。
新應材目前提供半導體表面改質劑、底部抗反射劑和喜邊劑等材料，今年營運維持穩健成長，累計前11月營收39.01億元，較去年同期增加30.17%。
