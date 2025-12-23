中華電信以「AI創新 賦能永續」 秀生物多樣性行動成果

中華電信（2412）近年積極AI創新，除了應用在營運及客戶服務上，更賦能永續環境，投入生物多樣性行動，推動全臺棲地保育、校園教育、造林復育及生態觀測等四大專案

中華電信23日舉辦「AI創新 賦能永續」2025年生物多樣性年終記者會，董事長簡志誠、高階主管與產官學合作夥伴齊聚一堂，共同見證四大生物多樣性專案成果，活動現場嗅出，以AI、5G與物聯網技術如何應用於推動全臺棲地保育、校園教育、造林復育及生態觀測等四大專案，彰顯中華電信科技賦能自然、推動全民參與，推動臺灣邁向永續新未來。

簡志誠表示，面對氣候變遷與生物多樣性流失的挑戰，中華電信以AI創新賦能永續，結合科技串聯跨地域、跨世代的永續協作能力，推動全民參與的保育行動，具體展現科技為自然帶來正向改變。

中華電信指出，2024年首創「黑面琵鷺智慧觀測系統」，運用人工智慧物聯網（AIoT）技術，今年確認黑面琵鷺族群成功增加超過500隻，辨識範圍已從黑面琵鷺擴展至13種常見鳥類。

此外，中華電信表示，系統結合AI 聲音辨識技術（SILIC），分析聲紋辨識鳥種以補足影像監測盲區；並搭配電子圍籬監控棲地狀況，即時通報外擾入侵，提升保育效率。同時攜手台灣黑面琵鷺保育學會於臺南七股頂山國小設立「AI科技復育生態教育中心」，透過AI影像辨識與生態課程，推動環境教育扎根地方。

在關懷臺灣瀕危植物保育方面，中華電信表示，推出「百種保育計畫」，以營運據點為生態示範基地，北有台北金山大樓、南有高雄武昌大樓，復育多種受脅植物，並導入AIoT智慧監測技術，打造科學化保育模式，方便未來複製推廣，促使更多企業也能實現營運與生態共榮並進。

中華電信也成為全臺首創樹木碳匯公民科學家，中華電信表示，讓員工習得樹木碳匯量測的專業、考核獲得專業認證，於2025年培育264位企業志工，前進高雄都會公園及全臺21所校園完成 3,631棵樹木碳匯量測，不僅導入AI技術建構在地化碳匯資料庫，未來還將結合AI影像與多光譜分析，提升量測精準度，為校園及城市碳盤查提供重要依據，並積極將「樹木碳匯教育」融入公園、校園課程，讓學生透過「看得見、摸得到、做得來、開心學習」的實作過程，培養永續素養與公民責任感，讓永續從教育扎根。

同時，中華電信特別由董事長簡志誠、總經理林榮賜等高階主管帶領落實推動自2022年啟動的「植樹造林」計畫，累計造林面積達38.14公頃、植樹 77,139棵，相當於約 53座足球場的綠地。以「2030年種植15萬棵樹」為目標，結合AI數據分析優化管理，打造臺灣綠色韌性屏障，實踐「無淨毀林」願景。

中華電信於2024年參與林業署「自然碳匯暨生物多樣性保育專案媒合平台」，規劃涵蓋33.756公頃的「泰舊換新 竹構未來」計畫，與桃園復興區在地協會、泰雅部落合作，共同推動桂竹林疏伐與經營管理，以結合生態教育提升竹林健康與產能，增加碳匯效益，帶動國產材循環與地方綠色經濟；並邀請戴資穎擔任大使，在地營運處舉辦「伐竹體驗活動」，透過實際操作疏伐及竹子手作，以及「供應商環境教育參訪活動」，提升同仁及供應商環保意識，共同努力守護竹林生態永續。

中華電信總經理兼永續長林榮賜則強調，推動永續既要著重資通訊核心職能的科技應用，讓科技助力環境永續，更要設法吸引全民參與。透過AI技術的導入，結合志工、公民科學家、師生與政府相關單位、保育團體，共同打造可觀測、可學習、可實踐、可複製推廣的生態網絡，方能讓永續行為多元啟動、永續教育在地落實、世代傳承、跨界共推。

未來，中華電信將持續以AI科技與數據應用賦能自然，深化生物多樣性保育、推動全民永續教育，讓科技成為臺灣邁向永續未來的核心動能，與全民一同邁向永續新未來。