關東鑫林亞利桑那州先進化學品廠動工 補上美國半導體供應鏈重要拼圖

趕在耶誕連假前夕，台積電供應鏈重要成員之一關東鑫林化學公司正式進駐位於亞利桑那州卡薩格蘭德索諾蘭谷工業園區，舉行該集團首次跨足美國的先進化學品工廠動工典禮，這項工廠第一期投資將超過1.2億美元（約新台幣38億元），當天包括台積電亞利桑那州廠和美光等晶圓廠決策主管都到場力挺，該公司生方超純化學品，是晶圓廠先進製程不可或缺的原料，這項投資被視為台灣半導體國際布局及強化美國半導體供應鏈極為關鍵的一項投資。

關東鑫林規畫，新廠在2025年12月下旬正式動工後，將於2027年在美生產於半導體製造、晶圓清洗、蝕刻、化學機械拋光（CMP）、光刻和先進封裝等各環節的超純化學品和專有功能化學品。

關東鑫林這項投資，也是繼李長榮化工、長春石化之後，第三家台積電化學品供應商在美設廠的先進化學品工廠。這家公司的重要性，從台積電董事長魏哲家去年初在台大EMBA百川講堂談及美國亞利桑那州設廠時，形容過程充滿挑戰，辛酸地說出「一把鼻涕、一把眼淚，受盡各種訓練」，其中一個具體例子就是電子級硫酸的供應問題，美國當地品質與成本不符要求，被迫從台灣空運至美國。魏口中的電子級硫酸供應商，正是關東鑫林。

儘管當時魏哲家強調，從台灣運到亞利桑那州的高純度化學品，成本仍比在美製程還便宜。不過如今隨李長榮、長春石化和關東鑫林等啟動在亞利桑那廠第一期建廠工程，反應地緣和關稅議題，迫使台積電提高在美投資，也加速供應鏈等生態系也得跟進前往布局，以利就近服務重要客戶。

關東鑫林宣布，將把卡薩格蘭德工廠將發展成為一個完整的半導體化工園區，預計到2035年總投資將達到約5億美元（約新台幣157.5億元）。投產後，位於亞利桑那州的工廠將為台積電、英特爾、美光以及其他遍布美國的世界級晶片製造商提供下一代邏輯和儲存技術所需的高純度材料。

新廠動工當天，包括台積電亞利桑那州子公司執行長莊瑞萍、廠長楊懷德、美光資深副總裁Shane Smith和亞利桑那州皮納爾群主布Stephen Miller等人都一同主持新廠動工典禮，足見這項投資對提升美國半導體供應鏈極具關鍵，堪稱補上生態系重要一塊拼圖。

關東鑫林強調，亞利桑那州工廠的落成象徵集團全球擴張的重要里程碑。透過建立該工廠，公司將增強為北美客戶提供高品質、高可靠性和高速度服務的能力，以滿足全球最先進半導體製造商的需求。

關東鑫林選在關鍵客戶晶圓廠附近部署生產能力，目的是降低物流風險，實現快速響應，並建立美國半導體競爭力所需的具有韌性的本地化供應鏈基礎設施。

關東鑫林指出，美國一直強調建構強大的本土半導體生態系統的重要性，包括材料、設備和配套基礎設施。 KPPC 選擇在亞利桑那州建廠，符合美國將製造業遷回國內、增強美國供應鏈以及推動「美國製造」高科技生產的國家優先事項。

亞利桑那州州長凱蒂·霍布斯也出席見證這項重要投資，她說，這項投資將超純化學品的關鍵製造環節帶到最需要的地方，從而加強了亞利桑那州快速發展的世界級半導體生態系統，最重要的是，它將為亞利桑那州居民創造約 200 個高品質的全職工作崗位，並與我們的社區學院合作，為我們的勞動力做好迎接更高職位的準備。像這樣的項目對於在亞利桑那州構建一個具有韌性的本地化材料網絡至關重要。

「隨著美國優先考慮半導體生產回流國內，提高關鍵供應鏈環節的產能對於該行業的持續成長至關重要，」大鳳凰城經濟委員會總裁兼執行長 Christine Mackay 表示，「關東鑫林落腳在皮納爾縣，鞏固了大鳳凰城作為美國半導體製造中心的地位。」