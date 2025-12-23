快訊

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 機捷：立即加派人力警戒

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

余家昶捨命救人 張善政：明年春祭入祀忠烈祠「致上最高敬意」

聽新聞
0:00 / 0:00

全面撤出中國大陸？ 可成發聲明澄清市場傳聞

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

金屬機殼廠可成（2474）23日發布重訊澄清部分媒體內容，並澄清全面撤出中國大陸市場的傳聞，以下為可成重訊聲明內容：

⭐2025總回顧

隨著消費性電子產品高度商品化，產業競爭加劇、獲利空間承壓，可成科技主動出擊，淡出手機相關業務，將既有資源與資金更有效配置於具備長期成長潛力與高附加價值領域，以強化經營韌性、提升股東權益。本公司自2020年起正式啟動策略轉型，積極拓展新應用領域，朝向產品組合與客戶結構多元化發展；目前主要生產基地位於台灣及中國宿遷兩大廠區，業務重心聚焦於筆電、高階醫材、半導體設備零組件及航太相關應用。

可成強調，經過多年深耕，可成科技如今已具備涵蓋創新研發、製程整合與智慧製造管理之關鍵實力，未來將持續優化營運效率，強化研發能量，深化核心產品與關鍵技術，並積極拓展技術創新之應用市場，推動公司永續經營，創造長期價值。

可成 科技

延伸閱讀

桃園永豐市地重劃荒地盼轉型 爭取設置鄧雨賢音樂紀念公園

泰谷轉型效益顯現 半導體、矽光子雙引擎助攻股價登漲停

碧潭老字號觀光魅力不再？ 學者談觀光困境及轉型挑戰

關島最大度假村 PIC華麗轉型「主題樂園」軟硬體設施全面升級

相關新聞

關東鑫林亞利桑那州先進化學品廠動工 補上美國半導體供應鏈重要拼圖

趕在耶誕連假前夕，台積電供應鏈重要成員之一關東鑫林化學公司正式進駐位於亞利桑那州卡薩格蘭德索諾蘭谷工業園區，舉行該集團首...

南亞聯手華城電機 布局美國電力基礎建設市場

全球 AI 運算引發龐大電力消耗，促使美國公用電網建設需求急速擴展，尤其在變壓器設備上形成結構性缺口。在AI強勁電力需求...

行競科技 CES 2026 展現與英國 Caterham純電概念跑車合作成果

全球浸沒式冷卻電池技術先驅行競科技（XING Mobility）23日宣布，將於 2026 年美國消費性電子展（CES ...

力促AI基本法三讀 立委葛如鈞：台灣要成為AI法制領導國

立法院23日完成AI基本法三讀，正式為我國AI發展奠定基本法制架構。立委葛如鈞表示，AI是影響人類下一個世紀的關鍵，而台...

傳大陸偏光片廠將大擴產 恐讓產業雪上加霜 這2家台廠積極轉型應對

根據陸媒報導，中國大陸偏光片廠傳出將再大舉擴充產能，第一階段預計投入40億人民幣新建3條生產線，新建年產值50億人民幣的...

台灣光罩斥資4.35億元擴充14吋光罩產能 強攻先進封裝市場需求

台灣光罩（2338）於12月22日董事會決議通過，為因應未來產業技術發展需求，設備採購金額共4.35億元。此項資本支出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。