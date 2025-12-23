全面撤出中國大陸？ 可成發聲明澄清市場傳聞

金屬機殼廠可成（2474）23日發布重訊澄清部分媒體內容，並澄清全面撤出中國大陸市場的傳聞，以下為可成重訊聲明內容：

隨著消費性電子產品高度商品化，產業競爭加劇、獲利空間承壓，可成科技主動出擊，淡出手機相關業務，將既有資源與資金更有效配置於具備長期成長潛力與高附加價值領域，以強化經營韌性、提升股東權益。本公司自2020年起正式啟動策略轉型，積極拓展新應用領域，朝向產品組合與客戶結構多元化發展；目前主要生產基地位於台灣及中國宿遷兩大廠區，業務重心聚焦於筆電、高階醫材、半導體設備零組件及航太相關應用。

可成強調，經過多年深耕，可成科技如今已具備涵蓋創新研發、製程整合與智慧製造管理之關鍵實力，未來將持續優化營運效率，強化研發能量，深化核心產品與關鍵技術，並積極拓展技術創新之應用市場，推動公司永續經營，創造長期價值。