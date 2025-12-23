FCC擴大列管外國無人機 義隆：非紅供應鏈可望迎機會

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）22日表示，正將中國大疆（DJI）及深圳的無人機製造商Autel等外國製無人機與零組件納入國安風險列管名單，未來新型無人機恐難在美國取得進口或銷售批准；IC設計大廠義隆（2458）董事長葉儀晧23日表示，義隆在無人機「非紅供應鏈」可望迎來機會，並預告明年智慧載具／交通相關應用將有大突破、量有機會「衝起來」。

技術面上，義隆主打裝置端（on-device）影像辨識。葉儀晧說，影像若從裝置端傳到邊緣端，因距離需壓縮而拉長時間，且多一道傳輸也更耗電；改採on-device後，反應更快、耗能更低，成本也更有利，可做到「便宜又好用」。

他進一步指出，on-device加速落地，靠兩股力量疊加：一是半導體進步帶動算力提升，二是演算法進步降低運算需求。義隆透過演算法與系統整合，所需算力可降到同業的20-25%，更適合無人機等載具在重量與耗能上的限制。

葉儀晧表示，美方管制動作使無人機非紅供應鏈可能出現新空間，無人機非紅供應鏈這一塊，義隆有機會切入。他也提到，無人機多採用國外晶片往往更耗電，若台灣能把關鍵晶片做起來、朝全部晶片MIT推進，供應鏈自主性會更強，MIT的供應很重要。

葉儀晧坦言，這條路門檻不低，因為必須對IC很了解；影像相關技術義隆採自行開發，以拉高整合深度與競爭門檻。展望明年，他指出交通端雖然相對保守，但義隆原本就有布局，明年可望加速推進並迎來突破，且量有機會衝起來，義隆將配合客戶導入，推動出貨動能。

