立委出席矽光子半導體學院籌設 盼布局AI次世代關鍵技術

國立中正大學23日上午舉辦「矽光子半導體學院籌設啟動記者會」，邀請立委蔡易餘、陳冠廷及嘉義縣長翁章梁出席，並集結教育部、國家科學及技術委員會、經濟部、國家發展委員會等中央部會代表，以及日月光投控（3711）與在地關鍵企業與會。

中正大學說明，矽光子技術被視為未來高速通訊、AI運算與先進封裝的重要關鍵，此次籌設矽光子半導體學院，將結合學術研究、產業實務與人才培育，強化台灣在全球半導體產業鏈中的競爭優勢。前瞻布局次世代半導體關鍵技術，回應AI時代對低功耗、高頻寬與高速傳輸的產業需求。

蔡易餘致詞指出，賴清德總統與行政院長卓榮泰已宣布成立「矽光子國家隊」，並將矽光子列為「AI新十大建設」中的三大核心技術之一，未來將成為串聯高速通訊、AI運算與先進封裝的重要技術，對台灣未來10年的半導體與科技競爭力具有深遠影響。

蔡易餘表示，隨著CoWoS先進封裝技術未來在嘉義量產，AI產業所需晶片產能持續擴張，嘉義將成為重要的生產基地；在產業發展同時，高階人才培育更是關鍵，必須透過產官學密切合作，而中正大學正是學界的重要支柱。

蔡易餘表示，透過與企業共同規劃學程並成立矽光子半導體學院，可望成為台灣關鍵技術人才的重要培育基地。

翁章梁表示，嘉義的轉型與發展有賴中央、地方、學界與產業界整合力量，在蔡易餘委員積極協調下，成功整合資源並攜手中正大學推動矽光子半導體學院籌設，對嘉義及全國AI產業發展皆具關鍵意義。

蔡易餘也指出，中正大學長期深耕物理、化學、材料科學、光學與電學等領域，具備深厚研究能量；此次回應政府「AI新十大建設」與矽光子國家隊政策，主動投入籌設矽光子半導體學院，未來將在學術體系中扮演高階人才培育的重要角色。

蔡易餘說，中央相關部會可望持續給予支持，協助中正大學發揮關鍵功能，讓台灣在全球科技產業競逐中持續維持領先地位。