元太連續奪全球企業永續評比電子零組件產業全球最高分

全球電子紙領導廠商 E Ink 元太科技23日宣布，在最新公布的標準普爾全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment, CSA）中，以高達 93 分的優異成績，連續位居電子零組件產業全球最高分；同時，元太科技於全球環境資訊揭露組織CDP中持續維持「氣候變遷」與「水安全」雙 A 的最高領導等級肯定，再生能源使用表現亦進一步提升至 RE68，展現公司在氣候行動、資源管理與低碳轉型上的長期投入與具體成果。

「元太科技致力全球環境永續發展，以綠色電子紙技術與產品為核心，從營運管理、產品設計、社會共融，至各個面向落實永續工作，並設定RE100 2030及NET ZERO 2040的積極目標。」E Ink元太科技董事長李政昊表示：「我們非常榮幸全公司同仁齊心投入永續發展的努力，在日益競爭的永續排行榜中仍能持續突破，此外，我們也已提前達成全球營運據點達RE68的目標，即68%的電力使用來自於再生能源，大幅超前原2025年達成RE40的路徑規劃。」

在2025年的 S&P Global Corporate Sustainability Assessment（CSA）中，元太科技於治理、環境管理與供應鏈永續等多項指標皆展現穩健成果，整體評核相較前一年持續進步，反映公司在永續治理的系統化管理、策略落地與跨部門協作方面不斷深化。這項進展源自全體同仁的持續投入與共同努力，使永續逐漸成為公司文化與營運節奏的一部分，也展現元太在全球永續發展議題上踏實前行、力求進步的態度。

在治理面向，元太科技延續公開透明、審慎負責的管理精神，在資訊揭露、重大性分析、商業倫理等項目均維持優異表現，展現董事會與管理團隊對永續議題的高度重視。公司導入 ISO 37001 反賄賂管理系統，其主要目的在建立防制賄賂的政策架構、導入控制程序及風險辨識機制，以確保決策過程符合道德標準並降低營運風險。透過制度化的內外部申訴管道與持續教育訓練，公司在誠信治理的推動上更為扎實。

在環境管理與氣候行動方面，元太科技在 2025 年持續展現成熟的管理能力。所有主要據點皆維持 ISO 14001 環境管理系統，其核心目的在協助企業系統性識別並減少環境衝擊；台灣及揚州廠區亦維持 ISO 50001 能源管理系統，以提升能源效率與強化節能機制。同時，公司積極推動廢棄物減量與循環再利用，台灣與揚州廠區皆通過 UL 2799「零廢棄物填埋」驗證並取得白金級認證，展現廢棄物分類、再利用與資源回收管理的成熟度與執行力。

在氣候策略推動上，公司持續朝向中長期減碳目標邁進，透過設備優化、製程改善與提升綠電使用比例等方式降低營運排放。2025 年全球再生能源使用比例達到 68%，顯示能源轉型已從初期規劃逐步落實至日常營運。

在供應鏈管理方面，元太以永續標準作為合作夥伴管理的重要原則，持續推動供應商遵循公司制定的行為準則，涵蓋人權、勞工條件、環境管理與倫理規範等要求。公司並以 ISO 20400 永續採購準則作為採購流程的管理依據，其目的在協助企業於採購決策中納入環境與社會責任考量，使永續成為供應鏈營運的一部分。此外，公司維持完善的永續風險評估與追蹤機制，協助供應商提升相關管理能力，建立更具韌性的產業鏈；在客戶關係方面，整體滿意度維持高檔，反映市場對元太品質及永續承諾的肯定。

2025年元太科技在 CSA 的成果展現公司在永續治理、環境管理與供應鏈責任上的持續精進。元太以務實步伐推動永續策略，並透過制度化管理、明確目標與全體同仁的共同努力，使永續逐漸內化為企業日常營運的一部分。未來，公司將持續在穩健基礎上深化成效，並在面對全球永續趨勢與利害關係人期待時，秉持謙遜但堅定的態度持續努力前行。