快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

元太連續奪全球企業永續評比電子零組件產業全球最高分

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太連續奪S&P全球企業永續評比電子零組件產業全球最高分。業者提供
元太連續奪S&P全球企業永續評比電子零組件產業全球最高分。業者提供

全球電子紙領導廠商 E Ink 元太科技23日宣布，在最新公布的標準普爾全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment, CSA）中，以高達 93 分的優異成績，連續位居電子零組件產業全球最高分；同時，元太科技於全球環境資訊揭露組織CDP中持續維持「氣候變遷」與「水安全」雙 A 的最高領導等級肯定，再生能源使用表現亦進一步提升至 RE68，展現公司在氣候行動、資源管理與低碳轉型上的長期投入與具體成果。

⭐2025總回顧

「元太科技致力全球環境永續發展，以綠色電子紙技術與產品為核心，從營運管理、產品設計、社會共融，至各個面向落實永續工作，並設定RE100 2030及NET ZERO 2040的積極目標。」E Ink元太科技董事長李政昊表示：「我們非常榮幸全公司同仁齊心投入永續發展的努力，在日益競爭的永續排行榜中仍能持續突破，此外，我們也已提前達成全球營運據點達RE68的目標，即68%的電力使用來自於再生能源，大幅超前原2025年達成RE40的路徑規劃。」

在2025年的 S&P Global Corporate Sustainability Assessment（CSA）中，元太科技於治理、環境管理與供應鏈永續等多項指標皆展現穩健成果，整體評核相較前一年持續進步，反映公司在永續治理的系統化管理、策略落地與跨部門協作方面不斷深化。這項進展源自全體同仁的持續投入與共同努力，使永續逐漸成為公司文化與營運節奏的一部分，也展現元太在全球永續發展議題上踏實前行、力求進步的態度。

在治理面向，元太科技延續公開透明、審慎負責的管理精神，在資訊揭露、重大性分析、商業倫理等項目均維持優異表現，展現董事會與管理團隊對永續議題的高度重視。公司導入 ISO 37001 反賄賂管理系統，其主要目的在建立防制賄賂的政策架構、導入控制程序及風險辨識機制，以確保決策過程符合道德標準並降低營運風險。透過制度化的內外部申訴管道與持續教育訓練，公司在誠信治理的推動上更為扎實。

在環境管理與氣候行動方面，元太科技在 2025 年持續展現成熟的管理能力。所有主要據點皆維持 ISO 14001 環境管理系統，其核心目的在協助企業系統性識別並減少環境衝擊；台灣及揚州廠區亦維持 ISO 50001 能源管理系統，以提升能源效率與強化節能機制。同時，公司積極推動廢棄物減量與循環再利用，台灣與揚州廠區皆通過 UL 2799「零廢棄物填埋」驗證並取得白金級認證，展現廢棄物分類、再利用與資源回收管理的成熟度與執行力。

在氣候策略推動上，公司持續朝向中長期減碳目標邁進，透過設備優化、製程改善與提升綠電使用比例等方式降低營運排放。2025 年全球再生能源使用比例達到 68%，顯示能源轉型已從初期規劃逐步落實至日常營運。

在供應鏈管理方面，元太以永續標準作為合作夥伴管理的重要原則，持續推動供應商遵循公司制定的行為準則，涵蓋人權、勞工條件、環境管理與倫理規範等要求。公司並以 ISO 20400 永續採購準則作為採購流程的管理依據，其目的在協助企業於採購決策中納入環境與社會責任考量，使永續成為供應鏈營運的一部分。此外，公司維持完善的永續風險評估與追蹤機制，協助供應商提升相關管理能力，建立更具韌性的產業鏈；在客戶關係方面，整體滿意度維持高檔，反映市場對元太品質及永續承諾的肯定。

2025年元太科技在 CSA 的成果展現公司在永續治理、環境管理與供應鏈責任上的持續精進。元太以務實步伐推動永續策略，並透過制度化管理、明確目標與全體同仁的共同努力，使永續逐漸內化為企業日常營運的一部分。未來，公司將持續在穩健基礎上深化成效，並在面對全球永續趨勢與利害關係人期待時，秉持謙遜但堅定的態度持續努力前行。

元太 科技

延伸閱讀

環團公布2024年環境施政評量 點名12縣市「保守倒退」

日重啟全球最大核電廠倒數 東京當局將補助採用零碳電力的企業

綠電推進延宕...波及台積電RE100達成率 台積電出手搶綠電

法人點名電子紙為明年新興產業 四台廠將有望受惠

相關新聞

南亞聯手華城電機 布局美國電力基礎建設市場

全球 AI 運算引發龐大電力消耗，促使美國公用電網建設需求急速擴展，尤其在變壓器設備上形成結構性缺口。在AI強勁電力需求...

行競科技 CES 2026 展現與英國 Caterham純電概念跑車合作成果

全球浸沒式冷卻電池技術先驅行競科技（XING Mobility）23日宣布，將於 2026 年美國消費性電子展（CES ...

力促AI基本法三讀 立委葛如鈞：台灣要成為AI法制領導國

立法院23日完成AI基本法三讀，正式為我國AI發展奠定基本法制架構。立委葛如鈞表示，AI是影響人類下一個世紀的關鍵，而台...

傳大陸偏光片廠將大擴產 恐讓產業雪上加霜 這2家台廠積極轉型應對

根據陸媒報導，中國大陸偏光片廠傳出將再大舉擴充產能，第一階段預計投入40億人民幣新建3條生產線，新建年產值50億人民幣的...

台灣光罩斥資4.35億元擴充14吋光罩產能 強攻先進封裝市場需求

台灣光罩（2338）於12月22日董事會決議通過，為因應未來產業技術發展需求，設備採購金額共4.35億元。此項資本支出，...

威聯通澄清資安事件為單一事件 非系統漏洞

威聯通（7805） 澄清媒體指稱資安事件：非系統性漏洞，屬單一用戶端設定問題。針對近日媒體報導指出，疑似有駭客組織（Ka...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。