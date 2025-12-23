快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

中華電AI跨域協助永續 2030年種15萬棵樹

中央社／ 台北23日電

中華電信AI協助永續，2024年運用AIoT技術首創「黑面琵鷺智慧觀測系統」，今年確認黑面琵鷺族群增加逾500隻，並以營運據點為生態示範基地推出「百種保育計畫」，2030年目標種植15萬棵樹，目前達成率51%，打造台灣綠色韌性屏障。

⭐2025總回顧

中華電信今天舉辦「AI創新 賦能永續」2025年生物多樣性年終記者會，共同見證4大生物多樣性專案成果。活動現場展示AI、5G與物聯網技術，應用於推動全台棲地保育、校園教育、造林復育及生態觀測。

中華電信董事長簡志誠表示，面對氣候變遷與生物多樣性流失的挑戰，中華電以AI協助永續，結合科技串聯跨地域、跨世代的永續協作能力，推動全民參與保育行動，具體展現科技為自然帶來正向改變。

中華電信2024年首創「黑面琵鷺智慧觀測系統」，運用人工智慧物聯網（AIoT）技術，今年確認黑面琵鷺族群增加超過500隻，辨識範圍已從黑面琵鷺擴展至13種常見鳥類。

在關懷台灣瀕危植物保育方面，中華電信表示，推出「百種保育計畫」，以營運據點為生態示範基地，北有台北金山大樓、南有高雄武昌大樓，復育多種受脅植物，並導入AIoT智慧監測技術，打造科學化保育模式，方便未來複製推廣。

中華電信指出，全台首創樹木碳匯公民科學家，讓員工習得樹木碳匯量測的專業、考核獲得專業認證，於2025年培育264名企業志工，前進高雄都會公園及全台21所校園完成3631棵樹木碳匯量測，導入AI技術建構在地化碳匯資料庫，未來還將結合AI影像與多光譜分析，提升量測精準度。

中華電信表示，落實推動自2022年啟動的「植樹造林」計畫，累計造林面積達38.14公頃、植樹7萬7139棵，相當於約53座足球場的綠地，以「2030年種植15萬棵樹」為目標，結合AI數據分析優化管理，打造台灣綠色韌性屏障。

中華電信總經理兼永續長林榮賜強調，透過AI技術的導入，結合志工、公民科學家、師生與政府相關單位、保育團體，共同打造可複製推廣的生態網絡，讓永續行為多元啟動。

中華電信 AI

延伸閱讀

高雄PIER F棧叁庫啟用 打造智慧轉型示範場域

中華電信今宣布與迪士合作 5G高資費用戶每月249元即可加購高級方案

中華電奪數位基建創新獎

IEEE GLOBECOM 2025今登場 中華電信展出海地星空、AI 9項研究成果

相關新聞

南亞聯手華城電機 布局美國電力基礎建設市場

全球 AI 運算引發龐大電力消耗，促使美國公用電網建設需求急速擴展，尤其在變壓器設備上形成結構性缺口。在AI強勁電力需求...

行競科技 CES 2026 展現與英國 Caterham純電概念跑車合作成果

全球浸沒式冷卻電池技術先驅行競科技（XING Mobility）23日宣布，將於 2026 年美國消費性電子展（CES ...

力促AI基本法三讀 立委葛如鈞：台灣要成為AI法制領導國

立法院23日完成AI基本法三讀，正式為我國AI發展奠定基本法制架構。立委葛如鈞表示，AI是影響人類下一個世紀的關鍵，而台...

傳大陸偏光片廠將大擴產 恐讓產業雪上加霜 這2家台廠積極轉型應對

根據陸媒報導，中國大陸偏光片廠傳出將再大舉擴充產能，第一階段預計投入40億人民幣新建3條生產線，新建年產值50億人民幣的...

台灣光罩斥資4.35億元擴充14吋光罩產能 強攻先進封裝市場需求

台灣光罩（2338）於12月22日董事會決議通過，為因應未來產業技術發展需求，設備採購金額共4.35億元。此項資本支出，...

威聯通澄清資安事件為單一事件 非系統漏洞

威聯通（7805） 澄清媒體指稱資安事件：非系統性漏洞，屬單一用戶端設定問題。針對近日媒體報導指出，疑似有駭客組織（Ka...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。