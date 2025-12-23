富智康成TCU領域雙認證先行者 打造國際級車載安全實力

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀（右）頒發ISO 26262 ASIL-D與ISO/SAE 21434雙證書予FIH副總郭文義。富智康／提供
鴻海（2317）旗下富智康（FIH）以其車載電子關鍵產品TCU（Telematics Control Unit） 通過DEKRA德凱流程的專業審核，成功取得ISO 26262功能安全與ISO/SAE 21434車輛網路安全認證，並成為在TCU領域同時通過這兩項認證的企業，鞏固其在國際車載電子供應鏈中的關鍵地位。

FIH副總經理郭文義博士表示：「FIH導入ISO 26262與ISO/SAE 21434，透過建立安全生命周期管理體系，協助客戶降低系統整合風險、縮短驗證時程並兼顧法規遵循。憑藉深耕資通訊產業的深厚經驗，以及車載電子的自主設計、高品質製造與整合能力，FIH將持續追求卓越，成為值得國際車廠信賴的供應鏈夥伴。」

隨著汽車加速向電子化與軟體化邁進，功能安全與網路安全已被視為國際大車廠評估Tier-1供應商能力的門檻。ISO 26262為國際車輛功能安全標準，用以確保車載電子與電控系統在故障情境下仍能保持可控性；ISO/SAE 21434則聚焦道路車輛的網路安全框架，涵蓋威脅風險評估、資安治理與生命周期管理。兩項標準是智慧車與聯網車輛的核心基礎，也是邁向自駕與軟體定義車輛（SDV）不可或缺的關鍵。

作為車輛通訊中樞，TCU承載遠端診斷、車聯網服務、行車資訊傳輸與OTA更新等多項功能，其功能安全與資安防護層級，直接影響整車系統的穩定性與風險管理。FIH能夠一舉通過 ISO 26262與ISO/SAE 21434，意味其在硬體設計、軟體架構、安全通訊及資安防護等面向，均已達到國際車廠所要求的嚴謹水準。

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀表示，全球車載電子架構與SDV（Software-Defined Vehicle）快速演進，使車廠對供應鏈在安全與資安上的要求愈趨嚴格。FIH能夠在一年內完成雙證，並成為在TCU領域通過兩項認證的企業，展現出強大的研發能量與完善的管理體系，符合國際車廠對安全、品質與資安的期待，具有高度指標性，我們也非常高興能與FIH一同見證這項突破。DEKRA德凱將持續以百年安全專業與全球資源，協助更多台灣企業提升車載實力，邁向國際舞台。

資安 軟體

