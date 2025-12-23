把創新變全員運動！正隆優良案例年創利破1.4億元、獲 CTPM 肯定

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

正隆（1904）將創新視為企業發展的核心引擎，透過賦權員工、鼓勵由下而上的創意發掘，具制度化、可複製的內部改善機制，持續深化全員參與的改善文化。從優化一座機台、一項包材做起，不僅創造上億級效益與顯著減碳成果，更讓永續創新深植為企業的DNA。

2025年度「正隆優良案例評比」於11月底揭曉，共催生出50件橫跨製程、流程、品質管理與節能減碳等面向的優良提案，單年度為公司創造超過1.46億元效益，近五年（2021–2025）累計創利更高達12.5億元，展現持續精進所累積的長期價值。

正隆深耕創新優化的DNA亦獲外界高度肯定，今年共有19件案例榮獲中華全面生產管理發展協會（CTPM）頒發優良案例獎，多位同仁於日前（12/19）出席領獎。內部評比與外部專業機構雙重肯定，充分展現正隆「內外雙榜」的改善硬實力，也形塑出人人主動參與、持續提出永續解方的企業動能。

今年在內部造紙組奪冠的案例，來自正隆家庭用紙竹北廠。團隊針對「抽衛三線摺疊機帶紙轆」提出優化解方，有效解決部分原紙（base paper）展開不良造成的材料損耗。透過細緻觀察與機械結構調整，如加裝彎曲轆與O型環等低成本改良措施，成功將每月平均不良耗損從2,400公斤大幅降至520公斤，並將推展至廠內其他機台，創造更大效益。該案不僅突破長期製程瓶頸，改善效益達530餘萬元，更憑藉優異成果榮獲CTPM年度「特優」最高肯定。

除內部評選，正隆在專業領域的深度研發亦獲外界青睞。后里廠團隊提出的「造紙廠打包機智能保養大數據分析系統」，成功將過去零散的事故記錄轉化為預測指標。透過Power BI搭建可視化平台，團隊在海量資料中找出故障規律，已能及早偵測設備焊接點龜裂，在裂痕擴大前精準停損，避免連鎖受損並延長設備壽命。該案獲CTPM評選為「優等」案例，未來更計畫整合IoT感測器與AI模型，建構全廠設備的智能保養生態系。

在內部評選拿下行政銷售組第一名的案例，則展現了正隆的數位轉型能量。總公司購料部一名非資訊背景同仁，針對供應商資料查詢效率低落的實際痛點，善用ChatGPT等生成式AI工具，開發出一套內部搜尋系統。該系統由實際使用者開發，可精準鎖定使用需求，省去與外部開發團隊反覆溝通的成本。且此案開發成本幾近為零，卻創造出綜合效率提升達45倍的卓越成果，展現了正隆「人人都能用AI」的標竿精神，更是公司自下而上推動數位轉型的縮影。

正隆自1980年起建立完善的提案與改善制度，並於2008年整合優良案例管理機制，每年徵集逾千件提案，創造效益年年突破億元。近年因應ESG與數位轉型趨勢，正隆進一步推動「智紙4.0」，整合設備、節能監測與自動化管理。2024年更定位為「AI應用元年」，透過「正隆AI學院」與「AI應用競賽」，深化員工數位工具與AI能力。正隆深信，當每一位員工都成為改善者，企業便具備了持續跨越轉型挑戰、邁向低碳數位營運的強大韌性。

