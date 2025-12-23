南亞聯手華城電機 布局美國電力基礎建設市場

全球 AI 運算引發龐大電力消耗，促使美國公用電網建設需求急速擴展，尤其在變壓器設備上形成結構性缺口。在AI強勁電力需求驅動下，南亞（1303）與國內重電領導大廠華城（1519）電機達成合作共識，在模鑄式變壓器領域展開策略性合作，雙方將結合彼此的製造技術、市場開發與產業經驗等優勢，共同強化國際市場的供應能力。

雙方並於22 日簽署「共同拓展北美電力產業市場」合作備忘錄，由南亞副總經理劉大成與華城副總經理許逸民代表簽字。

南亞配電盤廠自1988年開始深耕高壓配電盤領域，客戶涵蓋台積電（2330）、鴻海（2317）、北捷、台電等指標性企業。2010年更以自製先進絕緣材料及累積多年變壓器設計、製造能力，與日本高岳合作模鑄式變壓器生產，外銷日本市場實績已超過1,000台；除具備優異的國際品質水準外，生產線更持續導入數位化與智能製造，已完成 PLM、MES、APS 等系統建置，展現堅實的智慧工廠能力，成為本次與華城共同拓展海外市場的關鍵基礎。

華城電機近年積極布局全球電力基礎建設市場，承接美國電網升級計畫與大型 AI 資料中心（Stargate 相關）等專案。此次與南亞聯手合作，雙方將在產品開發、案件經營、技術支援、生產協同及市場拓展等面向展開深度合作，有助於提升整體供應鏈韌性、擴大產能規模及產品範圍，以滿足美國電力基礎建設快速成長的需求。

展望未來，南亞與華城將以更完善的產品組合和規模化的供應能力，共同擴大在國際市場的影響力，掌握全球能源轉型與AI基礎建設帶來的長期成長契機。南亞並將持續深化高階電力設備事業，致力提升台灣電力設備產業的整體規模與技術能量，為電力產業鏈的長期發展作出貢獻。