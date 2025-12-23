強化AI信任與安全防護 Red Hat宣布收購Chatterbox Labs

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

開放原始碼軟體解決方案供應商 Red Hat 近期宣布收購 Chatterbox Labs， Chatterbox是不仰賴特定模型（model-agnostic）的 AI 安全與生成式 AI（GenAI）安全功能的業者。此收購將為 Red Hat AI 產品組合導入關鍵的「AI 安全防護」能力並強化 Red Hat 的布局，打造全方位且專為混合雲設計的企業級開源 AI 平台

Red Hat AI 繼推出 Red Hat AI Inference Server 與 Red Hat AI 3 後，透過此併購將再注入全新驅動力。全球各產業客戶正積極透過生成式、預測式與代理式 AI 應用推動創新。當企業從實驗階段邁向生產環境時面臨複雜的挑戰，AI 模型不僅需要強大的效能，更必須具備可驗證性、可信度與安全性。安全性與安全功能已成為現代機器學習營運的必備條件。

Red Hat AI 工程暨產品策略副總裁 Steven Huels 表示，企業正加速將AI從實驗室推向生產環境，因此企業亟需部署可信任、安全且透明的 AI。Chatterbox Labs 創新且不限於特定模型的安全測試與安全功能技術，正是產業所需的關鍵AI安全防護層，而 Chatterbox Labs 與 Red Hat AI 產品組合的整合則強化對客戶的承諾。Red Hat 提供全方位的開放原始碼平台，客戶不僅能於任何環境中執行任何模型，更能進一步確保從最初就內建安全機制。此收購將協助Red Hat實現真正負責任且具規模的生產級 AI。

AI 平台

