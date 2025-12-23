行競科技 CES 2026 展現與英國 Caterham純電概念跑車合作成果

全球浸沒式冷卻電池技術先驅行競科技（XING Mobility）23日宣布，將於 2026 年美國消費性電子展（CES 2026）以「十年浸沒式冷卻創新」為主軸，首度在同一舞台完整呈現其於電動車（EV）、儲能系統（ESS）與 AI 資料中心高壓直流備援電池（BBU）三大應用場景的技術成果。此次展出包含全球首款導入浸沒式冷卻技術的 800V 高壓直流 BBU，以及英國傳奇跑車品牌 Caterham 採用行競浸沒式冷卻電池技術打造的純電概念跑車 Project V，具體展現行競科技在超高安全與超高效率兩大關鍵指標上的系統性實證與跨產業落地能力。

隨著 AI 伺服器與運算需求快速成長，每組機櫃功耗需求正從過往 100kW 攀升至 1MW 以上，傳統 48V 電力架構面臨電流過大、散熱困難、效率與穩定性受限等瓶頸。因應此趨勢，NVIDIA 在 2025年宣布推動 800V 高壓直流（HVDC）架構，成為新一代 AI 機房的核心基礎。

然而，800V 系統同時涉及絕緣設計、熱失控抑制、故障隔離、電磁相容性與整套安規驗證流程，對多數傳統製造商而言仍具高度技術門檻。為此，行競科技將於此次 CES 2026 展出 BBx800，展示行競科技跨足資料中心領域的豐厚技術實力。

行競科技跨足資料中心領域的基數基礎，來自於 2015 年起即專注於深耕 400–800V 車規級電池系統開發的豐富經驗，十年間完成多項嚴苛的實戰驗證，包括通過歐規認證、日本車廠十萬公里實車耐久測試、Kubota 極端測試。這些來自賽道與工地的實戰經驗，使行競科技在高壓絕緣、防觸電、熱管理等關鍵技術累積深厚能力，也奠定其在 800V 高壓 BBU 領域難以複製的競爭優勢。

行競科技亦憑藉其領先業界的浸沒式冷卻電池技術，成為英國傳奇跑車品牌 Caterham 電動化轉型的重要合作夥伴。Caterham 首款純電跑車 Project V 採用行競 IMMERSIO CTP 無模組浸沒式冷卻技術，透過 Cell-to-Pack（CTP）架構，在有限的車體空間內，同時實現輕量化、高性能與高安全性。

該電池系統有效協助 Project V 克服電動化過程中的熱管理與空間配置挑戰，確保高速行駛與操控表現不因電動化而妥協，並加速車款從概念階段推向量產。Caterham 將於 Tokyo Auto Salon 2026 全球首度公開 Project V 量產原型車，並同步展示行競科技的浸沒式冷卻電池技術，象徵雙方合作正式進入量產落地階段。