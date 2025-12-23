快訊

力促AI基本法三讀 立委葛如鈞:台灣要成為AI法制領導國

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委葛如鈞紀念AI基本法立法完成的一刻。葛如鈞國會辦公室／提供
立委葛如鈞紀念AI基本法立法完成的一刻。葛如鈞國會辦公室／提供

立法院23日完成AI基本法三讀，正式為我國AI發展奠定基本法制架構。立委葛如鈞表示，AI是影響人類下一個世紀的關鍵，而台灣在全球AI產業鏈中具備無可取代的角色，「沒有台灣的晶片、工程師，就沒有全世界AI的現在與未來」，台灣AI法制建設需迎頭趕上。

葛如鈞指出，自2012年Google透過ImageNet讓 AI「看懂世界」以來，全球AI技術高速演進，各國紛紛啟動專法與制度設計；反觀台灣，除了半導體實力突出，在法制層面幾乎繳了白卷。所幸在朝野共同努力下，AI基本法終於完成三讀，讓台灣正式跨出關鍵一步。

葛如鈞特別感謝立法院長韓國瑜以「贈人玫瑰，手留餘香」促成朝野對話，並感謝朝野支持和參與，以及所有給予這部基本法養分的NGO與專家學者。他強調，這次立法證明台灣不僅能在半導體科技領先世界，也能在AI法制上展現民主社會的制度創新能力。

葛如鈞提到，表面上，AI的競爭是算力與電力的競爭，但更深層的核心，其實是「價值觀的競爭」。中華民國擁有華人世界最民主、最自由的制度環境，未來結合世界級晶片技術，台灣不應只扮演代工角色，而應成為AI法制的領導者與創造者。

他認為，AI基本法不只是產業規範，更是對下一代的承諾，讓台灣在「護國群山」之外，走向AI百花齊放、綠草如茵的「智慧藍天」。

葛如鈞也提醒，AI基本法三讀只是起點，而非終點。未來仍須加速推動相關配套法制，解決產業長期面臨的制度瓶頸。

他舉例，台灣擁有最先進的晶片與工程人才，卻仍無法讓自動駕駛合法上路；具備完整衛星供應鏈，民眾的手機卻不能直接連結衛星通訊；想推動AI區塊鏈創新，卻常因法規不明而裹足不前。這些問題，都需要持續關注、立法完善。

葛如鈞重申，今天AI邁出的一小步，應成為全體台灣人民的一大步。未來他將持續推動AI科技相關法制，為台灣營造一個「友善AI科技持續進化發展」的環境，讓台灣不僅向世界借鑑，更能成為世界各國學習的AI法制典範。

他也呼籲朝野應不分黨派，攜手擘劃人與機器共存的下一個百年，為台灣、也為世界的進步共同努力。

