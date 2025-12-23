OVO 小天王K歌投影機、親子學習閨蜜機重磅上市

引領視聽科技的創新品牌OVO，「OVO小天王」K歌投影機重磅上市，畫質、亮度、性能全面升級。跨域攜手親子天下旗下「親子學」推「親子學習閨蜜機」，更護眼、更沉浸，家中各個角落或庭院陽台都能成為學習場域。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，OVO自推出首款智慧投影機「無框電視」以來不斷推陳出新，從小巧高性能的OVO小蘋果 U1，到全球最小高畫質投影機「小蘋果HD」U3，還有獨家 OVO + Google 雙TV系統 U9、三雷射超短焦「雷射電視mini」SS1，5000元有找的雙麥K歌投影機沃朋 LA6，以及不到3000元的短焦雲台投影機LA3等，持續創新突破。新品「小天王」投影機 U11，則是一款 3萬元內價位帶將畫質、亮度、性能、續航、K歌都做到極致的重磅力作。

全球家庭卡拉OK軟硬體市場2024年達1.03億美元規模，預估未來五年將以11.6%的年複合成長率持續擴大；在台灣，文策院 2024 年調查亦指出國人唱歌率達56%，創下近五年新高。傳統KTV好樂迪、星聚點時有關店消息之際，主打社交體驗的新型態KTV （如 Sing!Go、KARA KARA、ONCOR）、線上K歌平台（如全民 Party、歡歌、StarMaker），以及擁有大螢幕體驗、可隨時隨地開唱的 K歌投影機，正共同形塑新世代娛樂型態。OVO統計，今年旗下K歌投影機銷量估將年增350%，迅速成為年輕人新寵。

OVO重也攜手親子天下旗下「親子學」，將可推來轉去、上上下下、高高低低的行走大螢幕，導入學齡前的《有聲故事書》與適合 5-12 歲的《SeeMi 兒童專屬閱聽平台》，將閨蜜機變身幼兒故事機與兒童互動學習平台，更護眼、更沉浸、更適合親子互動，跨域搶攻親子學習商機。

親子學技術中心技術長宋昆銘指出，閨蜜機就像是家庭中的移動互動學習板，可觸控操作適合兒童直覺互動，卻同時可解放雙手不需長時間持拿，更可減少兒童盯著小螢幕影響視力，期待能夠透過新型態的家庭載具，將親子天下與親子學的優質閱聽學習產品帶給更多家庭！

OVO行銷業務總監王定均補充，OVO次世代家用大螢幕如投影機與閨蜜機等，成長動能主要來自年輕人娛樂大螢幕化趨勢。應用情境從原本以觀影為主，進一步拓展至 K 歌娛樂，持續減少盯著手機小螢幕的時間。展望未來，隨著產品具備健康護眼與輕巧靈活等特性，我們預期親子學習應用將成為推升市場規模的下一波關鍵動能。