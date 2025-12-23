傳大陸偏光片廠將大擴產 恐讓產業雪上加霜 這2家台廠積極轉型應對

根據陸媒報導，中國大陸偏光片廠傳出將再大舉擴充產能，第一階段預計投入40億人民幣新建3條生產線，新建年產值50億人民幣的大型偏光板工廠，將進一步讓低迷的偏光片產業雪上加霜；對台廠來說，殺價、搶市占率的惡性循環若再現，恐將陷入生存困境，面對產業激烈競爭，明基材（8215）、誠美材（4960）近年來已開始進行轉型計畫。

偏光片產業與面板產業高度相關，中國大陸10.5代面板廠全世界最多，在政策扶植、補貼下，造成面板產業供需失衡，面板價格不如以往，韓、台面板廠面臨壓力，連帶讓供應面板廠的偏光片價格也無法拉抬。

根據中國大陸行業權威資料顯示，杉金光電、三利譜等主要企業的產能持續釋放，中國大陸偏光板廠商全球市場占有率已超過四成，改變以往由日、韓、台企業主導的競爭態勢。業界坦言，台廠過去高度依賴大陸下游面板客戶，在訂單快速遭到分流下，所受到的壓力最直接及劇烈。

面對產業激烈競爭，台廠明基材、誠美材近年來已開始積極推動轉型計畫；明基材朝醫療、隱形眼鏡等領域發展，另外，精進顯示器產業，推出高附加價值產品，包括新世代手機顯示器、車用與特殊應用等，同時降低偏光片的比重。

明基材目前偏光片比重仍比非偏光片高，加上匯率影響及漲價失利，第3季出現虧損，每股虧損0.28元，為2016年第4季以來首度單季虧損；預估今年第4季醫療相關營收占比預計將可提高到33%。

誠美材的轉型以提升產品高值化占比為主，高值化的產品，在1年之內提升到2成，其中又以車載產品為主，達到高值化產品1/3，占整體營收6~7%，但因車載產品開發認證耗時，效益顯現緩慢。

另外，半導體材料開發是誠美材聚焦推動的另一個重點，目前研發的半導體材料以高階封裝材料為主，包括切割膠帶、研磨膠帶，正協同客戶開發中，不過尚未看到成果。

誠美材財務表現慘澹，第3季毛利率轉為負數，累計今年前三季毛利率-3.18%，較去年同期5.93%大幅減少，累計前三季營業損失9.18億元，稅後淨損12億元，較去年同期淨損1.26億元擴大，每股虧損2.11元，與明基材相較，誠美材受到偏光產業不景氣影響更大，連續虧了六個季度。

法人表示，中國大陸透過國家力量支持的「國產替代」項目，今年已展現強大的排他性，外資企業若是無法在技術領先上與受補貼企業拉開絕對差距，在中國大陸市場的利潤甚至整個產業競爭下衰減將是長期趨勢。

法人強調，若是這次中國大陸新開偏光片產能的訊息是真的，台廠在傳統偏光片比重仍高，加上面板價格位處谷底，將持續衝擊營運面的表現。