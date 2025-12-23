台灣光罩斥資4.35億元擴充14吋光罩產能 強攻先進封裝市場需求

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣光罩總經理陳立惇。圖／聯合報系資料照片
台灣光罩（2338）於12月22日董事會決議通過，為因應未來產業技術發展需求，設備採購金額共4.35億元。此項資本支出，擬擴充14吋光罩生產線產能，運用於先進製程2.5D及3D封裝技術，透過立體整合方式，將諸多關鍵元件整合於中介層。這項擴產計畫強化公司技術地位，更提供重要客戶充足產能。

台灣光罩宣布將導入全新核心生產設備，專注於支援先進封裝技術平台。其中，14吋光罩作為高階封裝中介層（Interposer）的關鍵組成，隨著高效能運算晶片結構趨於複雜，市場需求顯著增長。受惠於半導體技術向系統級封裝推進，顯示公司在產線規劃上瞄準產業升級的爆發點。

目前相關設備已進入採購與準備階段，預計於2026年上半年開始安裝進駐。台灣光罩憑藉與客戶的長期穩固合作，確保了新產能的訂單能見度。隨著新產能上線，將成為推動公司獲利成長的核心引擎。

光罩

記憶體短缺效應 PC業恐引發完美風暴…雙A等品牌廠首當其衝

研調機構IDC示警，記憶體缺貨漲價潮延續下，PC業將面臨「完美風暴」，不僅壓抑需要更多記憶體的AI PC推廣進程，伴隨成...

輝達研發AI固態硬碟 群聯助陣…台灣業者首度參與相關規格制訂

AI催動記憶體需求爆發之際，傳出輝達正攜手南韓SK海力士打造全新「人工智慧固態硬碟」（AI SSD），並找群聯共同開發，...

傳大陸偏光片廠將大擴產 恐讓產業雪上加霜 這2家台廠積極轉型應對

根據陸媒報導，中國大陸偏光片廠傳出將再大舉擴充產能，第一階段預計投入40億人民幣新建3條生產線，新建年產值50億人民幣的...

威聯通澄清資安事件為單一事件 非系統漏洞

威聯通（7805） 澄清媒體指稱資安事件：非系統性漏洞，屬單一用戶端設定問題。針對近日媒體報導指出，疑似有駭客組織（Ka...

半導體風雲／陸自製EUV快成功？解析傳聞背後4個事實

上周四，路透一則「中國如何打造『曼哈頓計畫』以在人工智慧晶片領域與西方匹敵」的報導，引起很多中外媒體轉載與討論。外界沒法準確預測大陸的自製EUV（極紫外光曝光機）何時問世，但可以確定一點，相關的傳言將會每隔一段時間就出現一波。為什麼？

