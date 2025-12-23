威聯通澄清資安事件為單一事件 非系統漏洞
威聯通（7805） 澄清媒體指稱資安事件：非系統性漏洞，屬單一用戶端設定問題。針對近日媒體報導指出，疑似有駭客組織（KaruHunters）入侵某 NAS 裝置並竊取資料一事，QNAP 表示已於第一時間啟動內部資安事件調查機制，並完成初步技術釐清。
威聯通說明，相關駭客所揭露之受害裝置為搭載 QTS 4.3.6 作業系統之 TS-228 機型，經資安團隊（PSIRT）查核，該版本並無任何已知或通報之系統性資安漏洞，亦未發生大規模安全事件。依現有證據研判，本案較可能源於單一使用者端設備之網路曝露或安全設定疏失，例如弱密碼或未啟用相關防護機制，導致裝置暴露於公網環境而遭未授權存取。
針對媒體報導中提及 myQNAPcloud 平台遭入侵一事，QNAP 強調，經查該名用戶並未啟用 myQNAPcloud 安全連線服務，且目前無任何技術證據顯示本事件與 myQNAPcloud 平台、帳號驗證機制或後端服務有關，相關服務亦無遭入侵情形。
已持續進行事件影響評估與技術分析，並嘗試聯繫相關用戶提醒其強化設備安全設定。同時也呼籲用戶避免將 NAS 服務直接暴露於公網，啟用防火牆、強式密碼、多重驗證及定期更新系統，以確保資料安全。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算
📢 CMF Headphone Pro耳罩式耳機開箱！實測動感滑桿聽見動ㄘ動、驚豔降噪高CP
📢 坐飛機遇行充自燃怎麼辦？專家曝溫度控制就用它：亂用1物會更慘
📢 iPhone鬧鐘「沒響」錯過航班！網紅抱怨引出一票苦主 2招避免中招
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡開箱！日本實測AI翻譯菜單 聽音樂驚豔、拍出日系照片
📢 懶人包／台灣吉伊卡哇常設店12月27日開幕！13樣新品、贈品、地點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言