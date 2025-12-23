聽新聞
群聯進化 躍輝達生態系要角
群聯（8299）傳入列輝達「人工智慧固態硬碟」（AI SSD）重要夥伴，寫下台灣記憶體業新里程碑。回顧群聯發跡的歷程，起於工研院創業育成中心，切入快閃記憶體控制晶片，到如今產品送上太空、成為AI伺服器與輝達生態系的重要一環，群聯的角色，正從「零組件供應商」轉向「關鍵基礎設施夥伴」。
群聯執行長潘健成和其他四名志同道合的夥伴創立公司，創業以來持續將公司定位於控制晶片與系統整合核心，而非單純記憶體價格循環之中。
業界分析，群聯成功關鍵，在於長期累積的控制晶片設計經驗、韌體與系統整合能力，以及能跨足工控、企業級與AI等高門檻市場的產品可靠度，相較於單純受NAND價格波動影響的廠商，群聯的營運模式朝著高附加價值與多元應用發展。
近十幾年來，群聯持續調整產品結構，以降低記憶體產業景氣循環帶來的波動風險，除消費性電子外，產品已廣泛應用於工控、車載系統、企業伺服器與資料中心等市場，其中，工控儲存為群聯耕耘超過十年的客製化市場，具有產品生命周期長、規格門檻高等特性，有助於穩定營運基礎。
