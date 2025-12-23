快訊

三名不同意見大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠又用老舊手法抹黑

陽光行動／營造業缺工5萬多人…靠阿公級勞工、外籍移工苦撐

聽新聞
0:00 / 0:00

群聯進化 躍輝達生態系要角

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

群聯（8299）傳入列輝達「人工智慧固態硬碟」（AI SSD）重要夥伴，寫下台灣記憶體業新里程碑。回顧群聯發跡的歷程，起於工研院創業育成中心，切入快閃記憶體控制晶片，到如今產品送上太空、成為AI伺服器與輝達生態系的重要一環，群聯的角色，正從「零組件供應商」轉向「關鍵基礎設施夥伴」。

群聯執行長潘健成和其他四名志同道合的夥伴創立公司，創業以來持續將公司定位於控制晶片與系統整合核心，而非單純記憶體價格循環之中。

業界分析，群聯成功關鍵，在於長期累積的控制晶片設計經驗、韌體與系統整合能力，以及能跨足工控、企業級與AI等高門檻市場的產品可靠度，相較於單純受NAND價格波動影響的廠商，群聯的營運模式朝著高附加價值與多元應用發展。

近十幾年來，群聯持續調整產品結構，以降低記憶體產業景氣循環帶來的波動風險，除消費性電子外，產品已廣泛應用於工控、車載系統、企業伺服器與資料中心等市場，其中，工控儲存為群聯耕耘超過十年的客製化市場，具有產品生命周期長、規格門檻高等特性，有助於穩定營運基礎。

群聯 控制晶片 快閃記憶體

延伸閱讀

輝達輸陸H200晶片 傳首批農曆春節前出貨

路透：輝達計畫2月中農曆年前 開始向中國大陸出貨H200晶片

記憶體缺貨題材續燒 力積電早盤鎖漲停40.45元

韓媒：三星 HBM4 在輝達測試奪得業界最高評價

相關新聞

記憶體短缺效應 PC業恐引發完美風暴…雙A等品牌廠首當其衝

研調機構IDC示警，記憶體缺貨漲價潮延續下，PC業將面臨「完美風暴」，不僅壓抑需要更多記憶體的AI PC推廣進程，伴隨成...

輝達研發AI固態硬碟 群聯助陣…台灣業者首度參與相關規格制訂

AI催動記憶體需求爆發之際，傳出輝達正攜手南韓SK海力士打造全新「人工智慧固態硬碟」（AI SSD），並找群聯共同開發，...

半導體風雲／陸自製EUV快成功？解析傳聞背後4個事實

上周四，路透一則「中國如何打造『曼哈頓計畫』以在人工智慧晶片領域與西方匹敵」的報導，引起很多中外媒體轉載與討論。外界沒法準確預測大陸的自製EUV（極紫外光曝光機）何時問世，但可以確定一點，相關的傳言將會每隔一段時間就出現一波。為什麼？

記憶體缺貨效應 TV面板價蠢動 雙虎利多

集邦科技（TrendForce）昨（22）日公布12月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，電視面板12月報價持平，但記...

監視器NB面板報價走勢 兩樣情

集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓昨（22）日表示，IT用面板12月報價及明年初走勢呈現兩樣情。其中，監視器...

群聯進化 躍輝達生態系要角

群聯傳入列輝達「人工智慧固態硬碟」（AI SSD）重要夥伴，寫下台灣記憶體業新里程碑。回顧群聯發跡的歷程，起於工研院創業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。