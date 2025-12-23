輝達導入AI固態硬碟效應 NAND將迎新一波缺貨商機

上周四，路透一則「中國如何打造『曼哈頓計畫』以在人工智慧晶片領域與西方匹敵」的報導，引起很多中外媒體轉載與討論。外界沒法準確預測大陸的自製EUV（極紫外光曝光機）何時問世，但可以確定一點，相關的傳言將會每隔一段時間就出現一波。為什麼？

2025-12-23 07:00