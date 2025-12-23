快訊

輝達導入AI固態硬碟效應 NAND將迎新一波缺貨商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI應用快速擴張，推論運算需求同步爆發，業界指出，輝達有意導入人工智慧固態硬碟（AI SSD），後續可能大舉吃掉儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產能，使得NAND產業複製高頻寬記憶體（HBM）排擠DDR記憶體模式，讓NAND市場高度供不應求，群聯（8299）、威剛（3260）、創見（2451）等NAND相關台廠迎來新一波缺貨商機。

近來儲存市場供需明顯吃緊，供應鏈透露，AI與企業級固態硬碟（SSD）訂單強力拉動下，NAND原廠已優先將產能配置至高階與企業級產品，隨舊製程加速收斂，晶圓供應更加緊繃，價格漲勢由高容量產品快速擴散至各容量。

業界認為，輝達有意打造AI SSD，市場對高效能、高耐用NAND晶片需求將進一步放大，使得產業供需結構出現實質性改變。

此趨勢下，台灣儲存供應鏈受惠角色浮現。業界點名，NAND控制IC大廠群聯，長期深耕企業級與高效能儲存市場，具備控制晶片與韌體整合能力，可依AI推論工作負載特性進行客製化調校，已卡位AI SSD 生態系關鍵環節，放量可期。

NAND AI 市場

記憶體短缺效應 PC業恐引發完美風暴…雙A等品牌廠首當其衝

研調機構IDC示警，記憶體缺貨漲價潮延續下，PC業將面臨「完美風暴」，不僅壓抑需要更多記憶體的AI PC推廣進程，伴隨成...

輝達研發AI固態硬碟 群聯助陣…台灣業者首度參與相關規格制訂

AI催動記憶體需求爆發之際，傳出輝達正攜手南韓SK海力士打造全新「人工智慧固態硬碟」（AI SSD），並找群聯共同開發，...

半導體風雲／陸自製EUV快成功？解析傳聞背後4個事實

上周四，路透一則「中國如何打造『曼哈頓計畫』以在人工智慧晶片領域與西方匹敵」的報導，引起很多中外媒體轉載與討論。外界沒法準確預測大陸的自製EUV（極紫外光曝光機）何時問世，但可以確定一點，相關的傳言將會每隔一段時間就出現一波。為什麼？

記憶體缺貨效應 TV面板價蠢動 雙虎利多

集邦科技（TrendForce）昨（22）日公布12月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，電視面板12月報價持平，但記...

監視器NB面板報價走勢 兩樣情

集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓昨（22）日表示，IT用面板12月報價及明年初走勢呈現兩樣情。其中，監視器...

群聯進化 躍輝達生態系要角

群聯傳入列輝達「人工智慧固態硬碟」（AI SSD）重要夥伴，寫下台灣記憶體業新里程碑。回顧群聯發跡的歷程，起於工研院創業...

