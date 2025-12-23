快訊

輝達研發AI固態硬碟 群聯助陣…台灣業者首度參與相關規格制訂

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
輝達執行長黃仁勳。（路透）
輝達執行長黃仁勳。（路透）

AI催動記憶體需求爆發之際，傳出輝達正攜手南韓SK海力士打造全新「人工智慧固態硬碟」（AI SSD），並找群聯（8299）共同開發，要做為AI伺服器記憶體與儲存裝置之間的「類記憶體層」，並為後續太空資料中心存儲需求預作準備。

據了解，AI SSD效能比現有AI伺服器搭載的固態硬碟高十倍，業界認為是輝達再次進擊記憶體，打造新規格。

此前，台灣在DDR5、高頻寬記憶體（HBM）等AI用記憶體都無法沾上邊，群聯加入AI SSD開發，是台灣記憶體業首度參與輝達新記憶體規格制訂，寫下產業新里程碑。

對於參與輝達AI SSD開發，群聯低調表示，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）進入AI伺服器中，是明確、絕對的趨勢。

業界分析，群聯已具備符合AI SSD架構需求的解決方案，是該公司長期深耕企業級與高效能儲存市場的延伸成果。

據悉，輝達和SK海力士的AI SSD開發案，內部代號為「Storage Next」，即「下世代儲存」，效能較現有企業級固態硬碟提高約十倍、達1億IOPS，目標打造專為AI推論工作負載最佳化的固態硬碟解決方案，最快明年推出原型，逐步導入輝達AI伺服器。

輝達已在其新一代Rubin平台，針對準備階段整合GDDR 7記憶體，顯示其正全面重構AI運算架構，此次將類似概念延伸至固態硬碟，被視為補齊推論運算關鍵瓶頸的重要一步。

業界分析，在AI運算架構中，GPU中必須結合高頻寬記憶體、DRAM等記憶體， 惟當前高頻寬記憶體與DRAM供給有限，也難以在短時間內有更多新的產能；現行傳統固態硬碟雖然具容量優勢，但延遲與IOPS表現仍不足以支援即時AI推論需求，輝達因而和SK海力士規劃打造AI SSD，除了在效能上大幅超越傳統固態硬碟，也能夠藉此緩解DRAM供給吃緊的壓力。

另一方面，輝達推動AI SSD，除因應地面資料中心面臨DRAM缺貨問題，也是為長期邁向太空資料中心、月球備援節點等高可靠應用需要效能更高、容量更大、耐用度更強的記憶體預作準備。

群聯因旗下PCIe Gen5等級產品，已可滿足高頻寬、低延遲的AI推論需求，並預計在明年推出新一代Gen6平台，進一步提升效能與通道設計，對應新一代GPU平台並且無技術瓶頸，而且群聯的儲存方案已達太空應用水準，先前曾隨SpaceX任務進入太空，相關品質與可靠度均獲實際驗證，是獲得輝達青睞，一起開發AI SSD專案的主因。

法人正向看待在AI SSD所要求的高耐用、高可靠特性，與未來太空資料中心需求高度重疊，群聯先前累積的經驗，將是助力公司站穩下一波AI儲存升級的重要動能。

AI 快閃記憶體 固態硬碟

