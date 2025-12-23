記憶體短缺效應 PC業恐引發完美風暴…雙A等品牌廠首當其衝

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
研調機構IDC示警，記憶體缺貨漲價潮延續下，PC業將面臨「完美風暴」，不僅壓抑需要更多記憶體的AI PC推廣進程，伴隨成本大幅墊高可能導致PC漲價進而壓抑買氣，2026年全球PC市場出貨量恐年減4.9%，衰退幅度比原預期更大，若狀況惡化，減幅甚至可能達8.9%。

法人指出，PC市場「完美風暴」來襲，華碩（2357）、宏碁（2353）、技嘉（2376）、微星（2377）等品牌廠首當其衝，成為海嘯第一排，正面臨「生產成本升高、產品買氣下滑」雙重夾擊，產業嚴峻考驗才剛開始。

IDC在最新研究報告中指出，全球半導體生態系正經歷前所未有的記憶體短缺狀況，對設備製造商及終端用戶產生連鎖反應，狀況可能持續到2027年。

IDC分析，這波記憶體缺貨漲價的時間點，正是微軟Windows 10作業系統生命周期結束，以及AI PC市場推廣熱潮，為PC市場帶來一場「完美風暴」。

IDC指出，隨著成本壓力加劇，PC廠已紛紛發出價格全面上漲的訊號，包含聯想、戴爾、惠普、宏碁，及華碩等大廠已警告客戶未來情況加更嚴峻，並確認將漲價，做為整個行業應對措施。

IDC預期，出貨量較大的PC品牌商更有能力應對當前供應限制，進而從規模較小和區域性品牌手中奪取更大的市占率，預估市場占有率將向擁有庫存和更強供應商議價能力的大型品牌傾斜。

此外，記憶體短缺可能阻礙AI PC產業成長態勢，因為這些裝置需要配置更多記憶體。IDC指出，正當業界意識到需要增加記憶體時，即便能夠獲得供應，增加記憶體的成本也變得異常高昂，這將導致價格上漲、利潤下降。

IDC預估，在較溫和情況下，2026年全球PC出貨量可能年減4.9%，衰退幅度比該機構11月預估的年減2.4%更大；在更悲觀的情況下，年減幅度可能擴大至8.9%。

因應記憶體缺貨漲價，宏碁、華碩均表態將適度反映成本，上調PC售價。宏碁董事長陳俊聖坦言，真正挑戰在明年第2季報價。華碩共同執行長胡書賓認為，「品牌商要適度反映（成本），這是免不了的。」

