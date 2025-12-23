監視器NB面板報價走勢 兩樣情

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓昨（22）日表示，IT用面板12月報價及明年初走勢呈現兩樣情。其中，監視器面板報價持平，開始醞釀2026年元月起漲價。筆記型電腦用面板方面，各IPS機種皆下跌0.1至0.2美元，預期明年初亦有降價壓力。

范博毓指出，第4季監視器面板需求雖偏弱，但仍有少數客戶需求增加；面板廠因主流產品長期處於虧損狀態，不願意在面板價格讓步。品牌客戶接受價格維持穩定，致12月的監視器面板價格走勢持平。

然而，面板廠預期電視面板價格開始醞釀上漲的氛圍，對拉抬監視器面板價格走勢也有幫助，啟動醞釀監視器面板價格上漲的氣氛，但屆時須視實際需求走勢及買賣雙方議價狀況而定。

筆電面板12月的需求則受到記憶體缺貨與價格大幅上漲的衝擊，部分品牌希望趕在明年調漲整機出廠價格前，增加對中低階機種出貨，因而帶動筆電面板短期需求增溫。

范博毓說，2026年的需求受到記憶體影響下不確定性更高，就算目前部分面板需求增加，面板廠對面板價格的態度卻更為放軟，以維持客戶關係為優先考量，在此前提下，預估12月筆電面板價格除TN機種價格持平外，其餘IPS機種皆下跌0.1至0.2美元不等。且在明年首季需求更加疲弱之下，不排除筆電面板價格仍將承受調降壓力。

