記憶體缺貨效應 TV面板價蠢動 雙虎利多

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
集邦科技（TrendForce）22日公布12月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，電視面板12月報價持平，但記憶體缺貨牽動價格走揚，電視價格也跟著蠢動。聯合報系資料照
集邦科技（TrendForce）昨（22）日公布12月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，電視面板12月報價持平，但記憶體缺貨牽動價格走揚，電視價格也跟著蠢動，預估電視面板已開始醞釀2026年1月起漲價的氛圍；若電視面板價格明年回溫，面板雙虎友達（2409）、群創將在淡季時鬆了一口氣。

友達董事長彭双浪先前在法說會指出，今年下半年產業景氣旺季不旺，友達第3季受新台幣升值影響，致單季虧損，若是還原匯率，單季營業利益維持在損益兩平附近。展望第4季，友達顯示器產品進入傳統淡季，出貨季減。智慧移動出貨估季增5%至9%、垂直解決方案則是持平或略降。

彭双浪提到，2026年有值得興奮的景氣升溫訊息，包括疫情期間的舊機換機潮逐漸發酵；電視面板可望受惠於冬季奧運、世界盃的登場，帶動對大尺寸電視的需求成長。

儘管電視面板12月報價止跌，但群創董事長洪進揚日前談到本業營運表示，第4季會是傳統淡季。至於外界釋出明年第1季面板價格「喊漲」的聲音，洪進揚說：「還在努力。」

群創先前發布第4季展望時指出，進入面板傳統淡季，受整體經濟環境不確定性影響，面板需求將走緩，業界也持續採「按需生產」策略，面板價格可望持穩，預期面板整體供需維持平衡。

群創預估，本季非顯示器領域群、商用顯示器及消費性顯示器出貨均將季減1%至3%。群創將持續因應市場變化動態調整產品組合、提高營運效益。

范博毓說明，電視品牌客戶12月認為面板價格已在底部，但也擔心記憶體缺貨與價格高漲問題將擴及電視產品，一旦明年擴大發酵，因此將部分明年第1季的面板需求提前備妥。

范博毓表示，電視面板需求維持穩定，面板廠的生產與稼動率仍在相對較高水準，面板價格獲得一定的支撐基礎。面板廠在需求不弱之下，開始醞釀面板價格上漲的氛圍，預計12月電視面板價格包括32吋至65吋將全面持平。明年2月將有春節長假，工作天數減少，部分需求會提前於1月或遞延至3月分流情況下，元月需求有機會維持不差，不排除1月電視面板價格有機會起漲。

電視面板 群創 顯示器

