政府拉一把 助太陽能產業回神

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能產業回神，賴政府拉一把。太陽光電產業永續發展協會（TPISA）榮譽理事長暨寶晶能源（6987）董事長蔡佳晋昨（22）日透露，賴政府近期已與產業界人士進行深度對話，並充分表達將全力支持太陽能光電業。

業界都期盼，政府未來能端出更具體的政策，助力台灣能源轉型。據悉，賴清德總統日前與國內太陽能產業大老們促膝長談約三小時，彼此交流意見，當天也有許多部長級官員列席，顯示政府對本次會談的重視度相當高，這也幾乎是賴政府上台以來，首次大規模陣仗與業界深度交流，具有指標性意義。

蔡佳晋指出，過去一些光電弊案拖累產業發展，如今肅貪應已告一段落，後續勢必要加速衝刺產業發展，而賴總統也已指示各部會需全力支持光電產業，期望未來政策面能真正落實，縮短不必要的行政程序，讓產業能重回榮景。

記憶體短缺效應 PC業恐引發完美風暴…雙A等品牌廠首當其衝

研調機構IDC示警，記憶體缺貨漲價潮延續下，PC業將面臨「完美風暴」，不僅壓抑需要更多記憶體的AI PC推廣進程，伴隨成...

輝達研發AI固態硬碟 群聯助陣…台灣業者首度參與相關規格制訂

AI催動記憶體需求爆發之際，傳出輝達正攜手南韓SK海力士打造全新「人工智慧固態硬碟」（AI SSD），並找群聯共同開發，...

半導體風雲／陸自製EUV快成功？解析傳聞背後4個事實

上周四，路透一則「中國如何打造『曼哈頓計畫』以在人工智慧晶片領域與西方匹敵」的報導，引起很多中外媒體轉載與討論。外界沒法準確預測大陸的自製EUV（極紫外光曝光機）何時問世，但可以確定一點，相關的傳言將會每隔一段時間就出現一波。為什麼？

記憶體缺貨效應 TV面板價蠢動 雙虎利多

集邦科技（TrendForce）昨（22）日公布12月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，電視面板12月報價持平，但記...

監視器NB面板報價走勢 兩樣情

集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓昨（22）日表示，IT用面板12月報價及明年初走勢呈現兩樣情。其中，監視器...

群聯進化 躍輝達生態系要角

群聯傳入列輝達「人工智慧固態硬碟」（AI SSD）重要夥伴，寫下台灣記憶體業新里程碑。回顧群聯發跡的歷程，起於工研院創業...

