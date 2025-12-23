政府拉一把 助太陽能產業回神

太陽能產業回神，賴政府拉一把。太陽光電產業永續發展協會（TPISA）榮譽理事長暨寶晶能源（6987）董事長蔡佳晋昨（22）日透露，賴政府近期已與產業界人士進行深度對話，並充分表達將全力支持太陽能光電業。

業界都期盼，政府未來能端出更具體的政策，助力台灣能源轉型。據悉，賴清德總統日前與國內太陽能產業大老們促膝長談約三小時，彼此交流意見，當天也有許多部長級官員列席，顯示政府對本次會談的重視度相當高，這也幾乎是賴政府上台以來，首次大規模陣仗與業界深度交流，具有指標性意義。

蔡佳晋指出，過去一些光電弊案拖累產業發展，如今肅貪應已告一段落，後續勢必要加速衝刺產業發展，而賴總統也已指示各部會需全力支持光電產業，期望未來政策面能真正落實，縮短不必要的行政程序，讓產業能重回榮景。