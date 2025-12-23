聽新聞
0:00 / 0:00
太陽能業：明年市況回春 進度延宕案場有望陸續開工
太陽光電產業永續發展協會（TPISA）榮譽理事長暨寶晶能源（6987）董事長蔡佳晋昨（22）日指出，產業最壞情況應該已過去，明年國內市場需求有望開始回春，美國市場也值得期待。
太陽光電產業七大公協會昨日舉行歲末年終暨來年展望說明會，包括元晶、泓德能源、雲豹能源等國內太陽能大廠均出席。
蔡佳晋指出，2025年台灣光電產業面臨前所未有的內外夾擊，從7月丹娜絲颱風災損到水庫議題引發的社會輿論抹黑，產業推動過程中也遭遇重重誤解，之後又遇上立法院倉促通過《環評法》相關修正案，更被產業界視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」。
蔡佳晋分析，目前產業景氣已經低迷到不能再低迷了，所幸今年進度延宕的案場，明年有機會陸續開工，但要達成原先的政策目標恐怕較為困難，必須加速再加速，才有機會趕上進度。
蔡佳晋認為，AI時代「電力即國力」，半導體產業對綠能需求極其迫切，呼籲政府參考全球趨勢，推動光電與農村結合的「光農模式」，透過完善的回饋機制讓居民有感，使光電案場成為農村再造的引擎，而非對立的阻礙。
針對產業逆境，國內公協會代表也共同發出警訊表示，若政策持續走向僵化與嚴苛，不僅將導致能源轉型目標大幅倒退，更會動搖台灣在全球綠色供應鏈中的戰略地位。
太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘則疾呼，過去台灣政策不穩定已引發連鎖反應，已有外資陸續啟動千億元撤資計畫，這隱含國際社會對台灣能源韌性前景的不信任。
此外，儘管美國總統川普對太陽能產業頗有意見，但美國一年太陽能發電總裝置量仍高達三、四十GW（10億瓦），市場商機相當龐大，加上目前美國正積極去化中，對台廠而言是難得的契機，預料明年起海外市場需求將成為台廠角逐的目標。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算
📢 CMF Headphone Pro耳罩式耳機開箱！實測動感滑桿聽見動ㄘ動、驚豔降噪高CP
📢 坐飛機遇行充自燃怎麼辦？專家曝溫度控制就用它：亂用1物會更慘
📢 iPhone鬧鐘「沒響」錯過航班！網紅抱怨引出一票苦主 2招避免中招
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡開箱！日本實測AI翻譯菜單 聽音樂驚豔、拍出日系照片
📢 懶人包／台灣吉伊卡哇常設店12月27日開幕！13樣新品、贈品、地點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言