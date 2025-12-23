快訊

太陽能業：明年市況回春 進度延宕案場有望陸續開工

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
太陽能示意圖。聯合報系資料照
太陽光電產業永續發展協會（TPISA）榮譽理事長暨寶晶能源（6987）董事長蔡佳晋昨（22）日指出，產業最壞情況應該已過去，明年國內市場需求有望開始回春，美國市場也值得期待。

太陽光電產業七大公協會昨日舉行歲末年終暨來年展望說明會，包括元晶、泓德能源、雲豹能源等國內太陽能大廠均出席。

蔡佳晋指出，2025年台灣光電產業面臨前所未有的內外夾擊，從7月丹娜絲颱風災損到水庫議題引發的社會輿論抹黑，產業推動過程中也遭遇重重誤解，之後又遇上立法院倉促通過《環評法》相關修正案，更被產業界視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」。

蔡佳晋分析，目前產業景氣已經低迷到不能再低迷了，所幸今年進度延宕的案場，明年有機會陸續開工，但要達成原先的政策目標恐怕較為困難，必須加速再加速，才有機會趕上進度。

蔡佳晋認為，AI時代「電力即國力」，半導體產業對綠能需求極其迫切，呼籲政府參考全球趨勢，推動光電與農村結合的「光農模式」，透過完善的回饋機制讓居民有感，使光電案場成為農村再造的引擎，而非對立的阻礙。

針對產業逆境，國內公協會代表也共同發出警訊表示，若政策持續走向僵化與嚴苛，不僅將導致能源轉型目標大幅倒退，更會動搖台灣在全球綠色供應鏈中的戰略地位。

太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘則疾呼，過去台灣政策不穩定已引發連鎖反應，已有外資陸續啟動千億元撤資計畫，這隱含國際社會對台灣能源韌性前景的不信任。

此外，儘管美國總統川普對太陽能產業頗有意見，但美國一年太陽能發電總裝置量仍高達三、四十GW（10億瓦），市場商機相當龐大，加上目前美國正積極去化中，對台廠而言是難得的契機，預料明年起海外市場需求將成為台廠角逐的目標。

太陽能發電 太陽光電 美國

相關新聞

記憶體短缺效應 PC業恐引發完美風暴…雙A等品牌廠首當其衝

研調機構IDC示警，記憶體缺貨漲價潮延續下，PC業將面臨「完美風暴」，不僅壓抑需要更多記憶體的AI PC推廣進程，伴隨成...

輝達研發AI固態硬碟 群聯助陣…台灣業者首度參與相關規格制訂

AI催動記憶體需求爆發之際，傳出輝達正攜手南韓SK海力士打造全新「人工智慧固態硬碟」（AI SSD），並找群聯共同開發，...

半導體風雲／陸自製EUV快成功？解析傳聞背後4個事實

上周四，路透一則「中國如何打造『曼哈頓計畫』以在人工智慧晶片領域與西方匹敵」的報導，引起很多中外媒體轉載與討論。外界沒法準確預測大陸的自製EUV（極紫外光曝光機）何時問世，但可以確定一點，相關的傳言將會每隔一段時間就出現一波。為什麼？

記憶體缺貨效應 TV面板價蠢動 雙虎利多

集邦科技（TrendForce）昨（22）日公布12月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，電視面板12月報價持平，但記...

監視器NB面板報價走勢 兩樣情

集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓昨（22）日表示，IT用面板12月報價及明年初走勢呈現兩樣情。其中，監視器...

群聯進化 躍輝達生態系要角

群聯傳入列輝達「人工智慧固態硬碟」（AI SSD）重要夥伴，寫下台灣記憶體業新里程碑。回顧群聯發跡的歷程，起於工研院創業...

