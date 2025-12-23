太陽能業：明年市況回春 進度延宕案場有望陸續開工

太陽光電產業永續發展協會（TPISA）榮譽理事長暨寶晶能源（6987）董事長蔡佳晋昨（22）日指出，產業最壞情況應該已過去，明年國內市場需求有望開始回春，美國市場也值得期待。

太陽光電產業七大公協會昨日舉行歲末年終暨來年展望說明會，包括元晶、泓德能源、雲豹能源等國內太陽能大廠均出席。

蔡佳晋指出，2025年台灣光電產業面臨前所未有的內外夾擊，從7月丹娜絲颱風災損到水庫議題引發的社會輿論抹黑，產業推動過程中也遭遇重重誤解，之後又遇上立法院倉促通過《環評法》相關修正案，更被產業界視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」。

蔡佳晋分析，目前產業景氣已經低迷到不能再低迷了，所幸今年進度延宕的案場，明年有機會陸續開工，但要達成原先的政策目標恐怕較為困難，必須加速再加速，才有機會趕上進度。

蔡佳晋認為，AI時代「電力即國力」，半導體產業對綠能需求極其迫切，呼籲政府參考全球趨勢，推動光電與農村結合的「光農模式」，透過完善的回饋機制讓居民有感，使光電案場成為農村再造的引擎，而非對立的阻礙。

針對產業逆境，國內公協會代表也共同發出警訊表示，若政策持續走向僵化與嚴苛，不僅將導致能源轉型目標大幅倒退，更會動搖台灣在全球綠色供應鏈中的戰略地位。

太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘則疾呼，過去台灣政策不穩定已引發連鎖反應，已有外資陸續啟動千億元撤資計畫，這隱含國際社會對台灣能源韌性前景的不信任。

此外，儘管美國總統川普對太陽能產業頗有意見，但美國一年太陽能發電總裝置量仍高達三、四十GW（10億瓦），市場商機相當龐大，加上目前美國正積極去化中，對台廠而言是難得的契機，預料明年起海外市場需求將成為台廠角逐的目標。