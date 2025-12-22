快訊

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

無差別殺人釀4死11傷 主任檢察官「差5分鐘」就能活抓張文

剴剴案1/27宣判！劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉：會盡力賠償家屬

看好高雄前景！愛山林砸14億元買農16土地 未來規劃A辦大樓

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
愛山林。圖／業者提供
愛山林。圖／業者提供

愛山林（2540）布局商辦跨大步，斥資逾14億元買下「高雄農16特區」561坪土地，將規劃集團位在高雄的首筆頂級A辦案。

愛山林22日公告，以7.41億元購置高雄市鼓山區龍中段21-1地號之土地，土地面積約280.688坪，換算每坪264萬元，交易相對人為北基國際（8927），此次購買後，共計購買土地面積達561.376坪，合計總金額14.7億元，每坪平均購買單價約262萬元。

愛山林副董事長張境在表示，該案目前初步規劃以A辦開發為主，主要是此區離富邦凹子底案很近，又有漢來百貨、巨蛋等，未來將會是北高雄的商業核心區域，加上台積電（2330）二奈米廠建置等帶動當地就業人口，高雄又有機場與海港，未來整個南台灣的經濟會活絡起來。

張境在表示，相當看好北高雄的未來發展，尤其是農16特區，將形成百貨、商辦聚落，若有機會的話，也會想繼續購置周邊的土地，畢竟若土地面積越大，未來也可以開發的更漂亮。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，近年政府重拳打炒房，讓住宅市場買氣冷清，在政府打住不打商的情況下，許多建商看到商辦在預售市場銷售表現佳，因此策略轉彎，加大力道布局商辦市場。

丁玟甄表示，這一波商辦熱潮逐漸蔓延到北市外，特別像是台中七期，因為中小企業主較多，所以零賣辦公室的銷售表現相當不錯，而高雄農16特區已經是知名高級住宅區，未來在富邦凹仔底大樓完工後，將有企業陸續進駐，加上銷售上還可以搭上台積電話題，所以建商看到台中成功的案例，也會想複製同樣的經驗到高雄。

高雄市

延伸閱讀

貼文稱「鄭捷、張文都是我的人」 恐嚇炸小港機場犯嫌高雄落網

高雄頂級飯店開幕 市府：旅遊觀光已綻放魅力

高雄PIER F棧叁庫啟用 打造智慧轉型示範場域

為台積電子女打造高雄首座低碳校園 獲城市工程品質金質獎

相關新聞

綠電推進延宕...波及台積電RE100達成率 台積電出手搶綠電

台灣光電產業面臨前所未有的內外夾擊，在一連串遭遇抹黑中，今年裝置容量恐嚴重落後，今（22）日七大光電公協會年終媒體餐敘中...

看好高雄前景！愛山林砸14億元買農16土地 未來規劃A辦大樓

愛山林（2540）布局商辦跨大步，斥資逾14億元買下「高雄農16特區」561坪土地，將規劃集團位在高雄的首筆頂級A辦案。

股王信驊科技宣布啟用高雄研發中心 布局南北雙引擎加速創新

台股股王同時也全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊科技，今日宣布啟用高雄研發中心，地點位於高雄港蓬萊商港區棧叁庫，並與高...

台日關係史上最佳！賴總統接見日議員談台積電投資典範

賴清德總統22日接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員乙行，他感謝高市早苗首相上任以來，持續表達對台日友誼的支持。萩生...

華電網政府標案雙位數成長 明年營運加溫

系統整合大廠華電網日前舉行法說會，提到資通訊、智能應用、數位媒體、資安等四領域均有斬獲，第3季營收16.4億元，年增19...

蘋果AI穿戴成形…新款眼鏡、耳機預計明年亮相 鴻海、台積等跟著衝一波

供應鏈傳出，蘋果將於明年推出AI眼鏡、AI版AirPods等兩款新AI穿戴裝置，目標繼iPhone、Mac系列等硬體導入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。