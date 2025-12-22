達運攜手沅星航空 將MicroLED顯示科技與生成式AI導入松山機場

隨著智慧顯示技術與 AI 應用的飛速躍進，航空教育與體驗經濟迎來了劃時代的變革。在經濟部產業發展署與資策會數轉院的指導下，達運精密（6120）22日宣布攜手松山機場「沅星航空首都飛行教育中心」，共同發表全球首創的「小小機長」航空職人落地啟用。

本次合作成功克服傳統顯示器遮蔽視線的限制，採用友達光電（2409）先進的透明 MicroLED 顯示器與達運精密開發的生成式 AI 客服系統完美融合，首度導入航空兒童教育場域。達運精密董事長蔡國新指出：「這不僅是一次技術展示，更是將松山機場周邊打造為兼具教育深度、觀光價值與科技示範意義的全新地標。」透過高科技互動，讓孩子們從組裝飛機到駕駛模擬艙，一圓飛行夢想。

科技賦能教育 「小小機長」三部曲：從 AI 虛實互動到翱翔天際

為了讓艱深的航空知識變得生動有趣，本次活動精心設計了「飛行三部曲」，將專業知識轉化為寓教於樂的沉浸式旅程：

首部曲：MicroLED 透明螢幕上的 AI 機長驚艷迎賓- 一走進體驗中心，映入眼簾的不是傳統看板，而是懸浮於空中的「AI 客服機長艾克羅AICRO」。這項應用結合了達運精密的系統整合實力與友達小間距P0.692透明 MicroLED、其亮度達600nits、 及穿透度約60%的優異表現，創造出如科幻電影般的虛擬接待員。

AI 機長艾克羅不僅能主動揮手向小朋友打招呼，更搭載先進的生成式 AI 與檢索增強生成（RAG）技術，能即時、準確地回答關於松山機場歷史、飛機構造及各種飛行冷知識。透過整合臉部表情、手勢與語音的多模態虛實融合互動，展現了高互動性與科技溫度。此項Micro LED結合AI的

透明螢幕屏顯示與互動技術，未來也將持續拓展至機場、飯店、展館等高流量場域，推動人機協作新模式。

二部曲：專屬座機打造與 AI 虛擬授證 - 在「飛機組裝彩繪體驗區」，孩子們化身為小小航空工程師。透過直覺的觸控工作站，親手操作數位介面，一步步認識並組裝機翼、起落架等結構，並發揮創意設計獨一無二的機身塗裝。驚喜的是，系統導入了 AI 臉部辨識與合成技術，能將孩子的臉龐生成為帥氣的機長造型，並與其創作的彩繪飛機結合，現場即時輸出專屬「小小機長證書」與紀念照片，帶回滿滿成就感。

三部曲：全尺寸擬真模擬艙 沉浸式飛行體驗- 活動最高潮，是由沅星航空提供的專業級模擬駕駛艙體驗。場域內設置了 1:1 全尺寸的波音 737 與空中巴士 A320 模擬艙，在專業教官指導下，小小機長們親自握住操縱桿，體驗起飛、巡航與降落的真實震撼。搭配高畫質視覺系統與擬真音效，讓體驗者彷彿真的翱翔天際，俯瞰松山機場的繁忙與美麗。

跨界強強聯手 建構航空教育新生態

沅星航空表示，台灣航空產業求才若渴，此次與達運精密將專業航空訓練「科普化」的重要里程碑。透過引入 AI 與先進顯示科技，大幅降低接觸航空知識的門檻，期盼在青少年心中種下飛行的種子，培育未來航空人才。