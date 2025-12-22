安格法說會／轉虧為盈站穩腳步AI之眼成長引擎啟動
IC設計業者安格（6684）22日召開年度法人說明會，由董事長羅森洲及總經理藍世旻共同主持。會中正式宣布，公司已成功實現營運與財務體質的根本性轉變，透過嚴格的成本管控與營運費用優化，獲利能力顯著提升，不僅達成轉虧為盈的目標，更擁有健康的資產負債結構與充足的現金部位，為下一階段的爆發性成長奠定穩固基石。
在穩固的營運基礎上，安格正式啟動以「AI 之眼（AI on Eye）」生態系為核心的成長策略。安格在該聯盟中扮演「神經傳導與運算」的關鍵角色，提供高速傳輸介面與 AI 運算加速技術。
安格強調，為了實現從「影像感知」到「AI 認知」的端到端解決方案，公司引進NVIDIA在台灣唯一的視覺鏡頭菁英合作夥伴（Elite Partner）、欣普羅光電（6560），此舉確保了安格的視覺解決方案能與NVIDIA Jetson乃至次世代Thor平台無縫整合，精準布局於無人機、自主移動機器人（AMR）及 Physical AI 等高階應用領域。
此外，安格同步布局第二個強大成長引擎，透過策略性投資，公司快速切入由AI伺服器與高效能運算（HPC）驅動的數十億美元高速傳輸市場，採取「利基切入、跨代布局」的策略，力求以最快的上市速度，搶占市場黃金窗口。目前安格科技已整裝待發，將憑藉前瞻的AI視覺布局與穩健的財務基礎，持續為股東創造長期價值。
