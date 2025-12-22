金山電：明年AI伺服器應用需求強 電容器出貨可期
被動元件廠金山電今天表示，2026年上半年人工智慧（AI）伺服器需求強勁，金山電在雲端伺服器應用成長可期，明年AI伺服器應用電容器出貨可持續增加。
金山電下午受邀參加券商舉行法人說明會，總經理江慶信指出，2024年雲端和伺服器應用占比，已經超過家用電器，成為金山電第2大應用。
展望雲端和伺服器領域，江慶信指出，AI伺服器應用帶動，預期明年上半年需求持續強勁，業績可繼續成長。
在AI伺服器機櫃應用，金山電說明，持續開發被動元件新品，除了伺服器主機等導入固態電容產品外，也跟隨國內外電源供應器大廠整合方案，導入高壓電容產品，2024年逐步導入，今年大量交貨。
展望未來發展，金山電評估，明年至2027年AI伺服器應用拉貨成長可期，明年電容器出貨可持續增加。
展望明年金山電其他應用表現，江慶信分析，今年下半年電腦和顯示器應用業績持平，預期明年上半年續持平，市場消費相對保守，家用電器應用仍受到中國對手競爭影響，預估明年上半年持續下滑。
在工業自動化，江慶信預估明年上半年可持穩，不過新能源北美市場需求下滑，明年上半年業績挑戰性較大，遊戲機、網通5G、智慧醫療、車用電子應用評估明年上半年持平。
在泰國新廠布局，江慶信表示，泰國新廠今年第3季開始投產，其中固態鋁電解電容器月產能規劃8000萬顆，固液態混合式鋁電容器月產能規劃2000萬顆。
觀察金山電產品營收比重，根據資料，2024年電腦和顯示器應用占比約27%，家用電器占比約19%，雲端和伺服器占比約22%，工業自動化占比約10%，新能源占比約7%，遊戲機和通訊5G占比各約5%。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算
📢 CMF Headphone Pro耳罩式耳機開箱！實測動感滑桿聽見動ㄘ動、驚豔降噪高CP
📢 坐飛機遇行充自燃怎麼辦？專家曝溫度控制就用它：亂用1物會更慘
📢 iPhone鬧鐘「沒響」錯過航班！網紅抱怨引出一票苦主 2招避免中招
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡開箱！日本實測AI翻譯菜單 聽音樂驚豔、拍出日系照片
📢 懶人包／台灣吉伊卡哇常設店12月27日開幕！13樣新品、贈品、地點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言