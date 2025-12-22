安格法說會／啟動「AI 之眼」生態系 攜手輝達夥伴搶攻無人機與AMR
神盾集團旗下安格（6684）22日召開年度法說會，由董事長羅森洲與總經理藍世旻共同主持。公司表示，透過嚴格成本管控與營運費用優化，已完成營運與財務體質調整，獲利能力明顯提升並達成轉虧為盈，同時維持健康資產負債結構與充足現金部位，為後續成長備妥銀彈。
在營運回穩基礎上，安格宣布正式啟動以「AI之眼（AI on Eye）」生態系為核心的成長策略，定位自身在聯盟中扮演「神經傳導與運算」關鍵角色，提供高速傳輸介面與AI運算加速技術，目標打造從「影像感知」到「AI認知」的端到端解決方案。
安格並引進輝達（NVIDIA）在台灣的視覺鏡頭菁英合作夥伴（Elite Partner）欣普羅（6560）光電，強化視覺端整合能力。公司指出，此舉可望讓解決方案與NVIDIA Jetson乃至次世代Thor平台無縫接軌，鎖定無人機、自主移動機器人（AMR）及Physical AI等高階應用，提升產品導入效率與市場滲透速度。
此外，安格同步布局第二成長引擎，透過策略性投資快速切入由AI伺服器與高效能運算（HPC）驅動的高速傳輸市場。公司強調將採「利基切入、跨代佈局」策略，以最快上市速度搶占市場黃金窗口，並在AI視覺與高速傳輸雙主軸帶動下，持續放大長期成長動能。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算
📢 CMF Headphone Pro耳罩式耳機開箱！實測動感滑桿聽見動ㄘ動、驚豔降噪高CP
📢 坐飛機遇行充自燃怎麼辦？專家曝溫度控制就用它：亂用1物會更慘
📢 iPhone鬧鐘「沒響」錯過航班！網紅抱怨引出一票苦主 2招避免中招
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡開箱！日本實測AI翻譯菜單 聽音樂驚豔、拍出日系照片
📢 懶人包／台灣吉伊卡哇常設店12月27日開幕！13樣新品、贈品、地點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言