中華電信前進高雄 打造全台首座城市級主權AI基地

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）22日宣布正式進駐高雄市政府活化改造的「PIER F棧叁庫」，建置專屬「共享AI展示空間」與「企業研發共享辦公室」，全面響應高雄市政府推動的「智慧高雄AI燈塔計畫」。

中華電信表示，將以自身在AI研發、資料治理、5G網路、雲端運算及AIoT應用上的長期耕耘，協助高雄建構全台首座「城市級生成式主權AI示範基地」，引領城市治理創新邁向新紀元，更將串聯亞灣科技大樓打造完整AI基地鏈，擴大南部AI研發能量。

中華電信指出，將於PIER F棧叁庫創新基地，打造AI人才培育、AI產業展示、AI主權基地等三大核心元素場域，包括提供教育訓練、成果展示及策略協作的共享AI展示空間，以及未來將進駐AI人才與研發團隊的企業研發共享辦公室。

其中，中華電信指出，可容納近百人的共享AI展示空間將成為中華電信首創推動AI內部培訓的重要基地，定期開設AI相關講座，推動AI跨域應用，協力打造高雄專屬的主權AI生態系，另研發共享辦公室以彈性空間場域應用思維，協助研發同仁激盪生成式AI、主權AI與AI治理相關策略，深化跨部門合作與決策效率，強化中華電信於南部的AI研發量能並結合政府數位轉型策略打造智慧城市合作治理新藍圖。

中華電信指出，本次進駐棧叁庫AI智慧創新基地，將與先前啟用的「高雄亞灣科技大樓」，形成研發、示範與AI人才培育研發廊帶，帶動城市級生成式主權AI的完整布局，讓中華電信在高雄形成「研發 × 示範 × 應用 × 人才」一條龍的AI基地鏈，中華電信將持續以南北並進的研發策略，結合自身AI雲端、資料治理及電信級運算能力，攜手高雄市政府打造具備國際競爭力的城市級智慧治理模型，深化台灣智慧城市的國際影響力。

