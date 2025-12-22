中華電信前進高雄 打造全台首座城市級主權AI基地
中華電信（2412）22日宣布正式進駐高雄市政府活化改造的「PIER F棧叁庫」，建置專屬「共享AI展示空間」與「企業研發共享辦公室」，全面響應高雄市政府推動的「智慧高雄AI燈塔計畫」。
中華電信表示，將以自身在AI研發、資料治理、5G網路、雲端運算及AIoT應用上的長期耕耘，協助高雄建構全台首座「城市級生成式主權AI示範基地」，引領城市治理創新邁向新紀元，更將串聯亞灣科技大樓打造完整AI基地鏈，擴大南部AI研發能量。
中華電信指出，將於PIER F棧叁庫創新基地，打造AI人才培育、AI產業展示、AI主權基地等三大核心元素場域，包括提供教育訓練、成果展示及策略協作的共享AI展示空間，以及未來將進駐AI人才與研發團隊的企業研發共享辦公室。
其中，中華電信指出，可容納近百人的共享AI展示空間將成為中華電信首創推動AI內部培訓的重要基地，定期開設AI相關講座，推動AI跨域應用，協力打造高雄專屬的主權AI生態系，另研發共享辦公室以彈性空間場域應用思維，協助研發同仁激盪生成式AI、主權AI與AI治理相關策略，深化跨部門合作與決策效率，強化中華電信於南部的AI研發量能並結合政府數位轉型策略打造智慧城市合作治理新藍圖。
中華電信指出，本次進駐棧叁庫AI智慧創新基地，將與先前啟用的「高雄亞灣科技大樓」，形成研發、示範與AI人才培育研發廊帶，帶動城市級生成式主權AI的完整布局，讓中華電信在高雄形成「研發 × 示範 × 應用 × 人才」一條龍的AI基地鏈，中華電信將持續以南北並進的研發策略，結合自身AI雲端、資料治理及電信級運算能力，攜手高雄市政府打造具備國際競爭力的城市級智慧治理模型，深化台灣智慧城市的國際影響力。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算
📢 CMF Headphone Pro耳罩式耳機開箱！實測動感滑桿聽見動ㄘ動、驚豔降噪高CP
📢 坐飛機遇行充自燃怎麼辦？專家曝溫度控制就用它：亂用1物會更慘
📢 iPhone鬧鐘「沒響」錯過航班！網紅抱怨引出一票苦主 2招避免中招
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡開箱！日本實測AI翻譯菜單 聽音樂驚豔、拍出日系照片
📢 懶人包／台灣吉伊卡哇常設店12月27日開幕！13樣新品、贈品、地點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言