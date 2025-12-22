擷發科進駐高雄亞灣 成立高雄研發中心

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
擷發科董事長楊健盟。聯合報系資料庫
特殊應用IC（ASIC）設計服務與AI軟體設計方案廠擷發科（7796）於22日宣布，進駐高雄亞洲新灣區，成立高雄研發中心。

擷發科董事長楊健盟今日出席由高雄市政府主辦的亞灣計畫啟動活動，與高雄市長陳其邁等共同見證亞灣邁入AI應用新紀元。楊健盟表示，AI發展已進入從技術驗證走向實際營運的關鍵階段，競爭焦點不再只是模型與算力表現，而在於系統是否能長期穩定運行，並融入企業日常流程。擷發科選擇在高雄設立研發中心，正是希望貼近產業的第一線，讓AI軟體設計平台成為企業可長期使用、持續創造價值的核心工具。

擷發科高雄研發中心規畫空間超過300坪，內建AI機房、應用實驗室與場域驗證空間，定位為「連結技術與應用」的實作基地。該公司強調，未來將持續強化跨平台軟硬體整合能力，確保AI軟體設計平台能穩定運行於不同設備與運算架構。藉由在亞灣累積可複製的場域經驗與工程能力，未來將穩健拓展具延續性的技術服務模式，為中長期的營運發展奠定基礎。

高雄市 AI 設計

