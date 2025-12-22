量子時代來臨！中華電信打造量子資安 從網路到資安、強化網路韌性

迎接AI及量子時代到來，網路技術及資安成為兩大關鍵，中華電信（2412）指出，透過「海、地、星、空」整合架構，打造具高度韌性與多重備援的全台通訊網路，確保在天然災害或環境風險下通訊不中斷，更針對主要對外服務網站完成後量子加密機制（Post-Quantum Cryptography, PQC）升級，率先為國內後量子時代的資訊安全奠定重要里程碑。

隨著數位轉型加速的同時，企業正面臨複雜且不斷演進的資安威脅，服務的「韌性」已成為決定企業競爭力的關鍵要素，中華電信與台灣雲端物聯網產業協會舉辦「具韌性的雲端應用服務研討會」，並邀請 Google、趨勢科技等國際大廠，以及產官學研各界代表與會，研討如何打造從底層網路、雲端平臺到應用層次的全面防護體系。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍分享，中華電信透過「海、地、星、空」整合架構，打造具高度韌性與多重備援的全台通訊網路，確保在天然災害或環境風險下通訊不中斷，涵蓋海纜多路由、光纖與行動網路備援、低中高軌衛星服務，以及自主衛星布局，全面強化全台通訊韌性。

此外，在穩固網路基礎之上，資訊安全同樣是韌性架構中不可或缺的一環。中華電信研究院資通安全研究所所長張保忠指出，中華電信已針對主要對外服務網站完成後量子加密機制（Post-Quantum Cryptography, PQC）升級，率先為國內後量子時代的資訊安全奠定重要里程碑。

張保忠強調，此次升級聚焦於傳輸層安全連線機制，採用混合式密鑰交換架構，結合既有成熟加密技術與後量子密碼機制，有效強化資料傳輸安全，降低量子運算所帶來的「先蒐集、後解密」（Harvest Now, Decrypt Later）風險，確保用戶資料的機密性與完整性。

張保忠指出，未來利用ACME（Automatic Certificate Management Environment）協定，可協助網站管理者實現網站憑證生命周期的自動化管理。隨著瀏覽器業者陸續推動縮短憑證效期政策趨勢，憑證效期將會愈來愈短，預計至2029年憑證效期將縮短為47天，該技術可協助網站管理者因應更頻繁的憑證更新需求，提升網站維運效率，降低網站管理人員負荷。目前中華電信內部及服務網站中已有超過50個網站導入ACME技術，並持續擴大應用中。

中華電信指出，作為國內電信龍頭，肩負起推動產業數位韌性的重責，不只關注基礎網路建置及現行威脅的防禦，更著眼於下一代技術的布署，將持續導入最新技術，協助用戶建構更具韌性且更可信賴的雲網應用服務。