綠電推進延宕...波及台積電RE100達成率 台積電出手搶綠電

台灣光電產業面臨前所未有的內外夾擊，在一連串遭遇抹黑中，今年裝置容量恐嚴重落後，今（22）日七大光電公協會年終媒體餐敘中，業者直言今年將創下歷年最低的太陽能併網容量，儘管政府仍宣示明年將衝刺4.8GW（10億瓦）補上落後目標，業者仍認為是不可能的任務。業者透露，綠電推進進度嚴重落後，已確定衝擊許多履行RE100目標的企業進程，其中尤其台灣護國神山台積電，也感到事態嚴重，積極洽購綠電平台業者提供綠電，並承諾有多少買多少。

一位綠電業者負責人坦承，過去業者多不願將綠電賣給台積電，主因台積電價購的價格偏低，不過近期台積電同意以接近市價或略高於市價，收購綠電，並且在業者承諾一定的綠電供應契約量後，立即要求啟動第三批價綠電價購協商，反應台積電也注意到近期綠電開發進度受阻，影響其RE100達成率。

台積電在其永續報告書表示，台積電已加入RE100，承諾在2040年全球營運100%使用再生能源，並將2030年再生能源使用比例目標從40%提高到60%。作為全球首家加入的半導體企業，台積電積極簽署大型再生能源購電協議（PPA），並透過聯合採購等創新模式推動綠電，目標是提前實現淨零排放。

太陽光電產業永續發展協會榮譽理事長，同時也是寶晶能源的董事長蔡佳晋表示，台積電RE100目標非常明確，公司決策層也曾公開表示，即使綠電成本較高，只要買得到，都會盡力採購，顯示其加速綠色轉型的積極決心。但台積電所需的綠電在哪？

他並以台積電去年綠電採用比重僅達11.2%，如今台灣綠電供應進度延宕，又如何在2030年達到60%，因此呼籲政府正視這問題的嚴重性。否則以台積電的強敵三星去年綠電比重達31%、英特爾更達99%，未來綠電進度無法達標，可能是台積電國際競爭的軟肋。

綠電業者則透露，台積電近期確已感到事態不妙了，四處洽尋業者簽訂長期綠電供應契約，且願意出比過去還高的價格。業者仍斷言，明年綠電售價，在護國神山加入搶購行列，每度電售價很可能會站上6元，綠電將掀起一波漲價風。