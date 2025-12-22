搶聖誕換機送禮商機 遠傳推出聖誕限定方案

聖誕佳節將近，搶換機及送禮商機，遠傳（4904）宣布，搶先啟動年底最大規模的智慧裝置聖誕優惠檔期，一次集結熱銷品牌，涵蓋全新iPhone17系列、Apple Watch、iPad，以及三星、OPPO、vivo等最新AI旗艦手機與平板裝置，壓軸祭出從指定資費加碼、舊換新高額折抵、空機與配件優惠，到多項加值服務免費體驗全面到位，滿足換機、自用與送禮需求，讓不同族群都能在遠傳輕鬆完成聖誕升級。

遠傳指出，即日起申辦5G 599、799、999或1199指定資費，搭配iPhone17、iPhone17 Pro、iPhone17 Pro Max或iPhone Air，不僅每月再加碼8GB上網流量，舊換新最高現折4萬元，新機最低零元起，並加碼再送出最高2,000元Apple購物金，加購AirPods Pro3、指定Apple Watch或iPad Air空機皆可折抵使用。購機搭配聯名卡最高8%回饋、無卡分期與指定信用卡0利率（限遠傳直營門市），讓果粉聖誕升級更無負擔。

遠傳表示，Apple Watch全系列同步推出聖誕優惠，最低零元起即可入手，搭配遠傳一號多機服務，手錶也能獨立上網通話、傳訊、聽音樂與行動支付，一號多機無合約方案首月免月租、次月起99元，綁約48個月方案每月199元，手錶再現折4,500元，行動生活更自由。

選購iPhone17系列空機同樣有驚喜，遠傳表示，即日起於全台遠傳實體門市購買指定機款，即可獲得市價1,790元的XTREM極稚百變易印殼，打造專屬聖誕風格；此外，多款配件同步推出加購優惠，申辦iPhone17系列再享指定殼貼組最低57折起、Apple指定三防配件75折起，新品百變殼加購再現折300元。

迎接歡樂聖誕，遠傳也攜手三星、OPPO、vivo等熱銷品牌，推出年終加碼優惠，包含三星Galaxy S25系列、Z系列摺疊機、OPPO Find X9、vivo X300系列等，搭配遠傳心5G指定專案，最低月付999元起即可零元入手人氣AI旗艦。舊換新加碼同步登場，消費者只需攜帶舊手機至遠傳門市回收成功，並換購指定新機，即可享有加碼折扣，包括三星摺疊機系列舊換新最高加碼折6,000元、三星Galaxy S25系列最高再折4,000元、vivo X300系列折3,000元、OPPO Find X9系列折2,000元。指定機款還享VIP續約最高折5,000元，以及行動裝置險最高2個月免費等多項加值好康，還享有指定銀行信用卡與無卡分期0利率！選購空機同樣有驚喜，入手演唱會神機Galaxy S25 Ultra、vivo X300、OPPO Find X9系列空機即贈DJI AI跟拍智能穩定組，輕鬆捕捉演唱會與旅遊精彩畫面。

此外，遠傳表示，活動期間申辦或購買指定三星旗艦手機，遠傳獨家再抽三星75吋AI智慧顯示器；申辦指定方案搭配OPPO Find X9就送限量MSC Magsafe磁吸手機補光拍照手把、再抽Marshall Major V耳罩式藍牙耳機，超值優惠一定要把握！

平板部分也沒有缺席！針對熱銷iPad 11 & iPad Air，遠傳表示，同步推出一系列優惠，搭配遠傳心5G指定方案最低只要599元起，輕鬆享受升級iPad與5G飆網的快速體驗。申辦遠傳指定iPad專案，即可將全新AirPods Pro 3以790元或Apple Pencil Pro以0元起帶回家。申辦/購買iPad 11以及iPad Air，還可以限時優惠價299元加購iPad MQueen超薄平板皮套。除此之外，遠傳加碼推出iPad舊換新活動，舊機換購全新iPad Air再享最高1,000元折扣、換購iPad 11享最高500元折扣優惠；而最新的AirPods Pro3搭配5G指定方案最低也能零元入手。還有最新的三星Galaxy Tab S10 Lite聖誕專案，搭配指定方案0元起帶回家，再加碼送Buds3 FE真無線藍牙耳機，體驗AI即時翻譯與娛樂應用。

兒童也有溫馨聖誕驚喜，遠傳指出，推出多款遠傳獨家兒童定位手錶造型配件禮盒，包含全新「酷洛米珍藏版甜心配件禮盒」，內含360兒童手錶T1酷洛米珍藏版與多款造型配件，以及專屬主題內容，搭配指定方案即可0元入手，還可將動物方城市毛絨掛件盲盒一起帶回家，還有寶可夢與三麗鷗明星角色造型配件禮盒讓孩子們選擇；聖誕期間至遠傳門市體驗兒童定位手錶，再送統一大布丁，孩子與家長一起可可愛愛過聖誕。

遠傳指出，申辦遠傳指定方案，還可獲得遠傳friDay影音暢看2個月、Spotify Premium首訂4個月，以及防駭心守護與來電答鈴3個月免費，整合影音、音樂與資安服務，打造從購機到使用的一站式優惠。