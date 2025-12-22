快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

關係持續緊張…46條中日航線未來兩周「零航班」 明年取消超過2000班

車用電子感測廠商輝創 預計2026年元月上市掛牌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
車用電子感測領域專業廠商輝創電子總經理江世豐表示看好汽車智能化商機。記者黃淑惠／攝影
車用電子感測領域專業廠商輝創電子總經理江世豐表示看好汽車智能化商機。記者黃淑惠／攝影

車用電子感測領域專業廠商輝創（6722）電子看好汽車智能化商機，毫米波與無線射頻（RF）需求熱絡，日本TOYOTA及本田等車廠的訂單增加，明年營運出現成長動能，預計2026年元月上市掛牌。

輝創將於23日舉行上市前業績發表會，總經理江世豐表示，近年隨著先進駕駛輔助系統（ADAS）需求快速升溫，該公司以「AI化、模組化、系統化」為研發主軸，打造橫跨超聲波、影像、毫米波與無線射頻（RF）等全感測技術平台，成為國內少數能同時服務乘用車、機車與商用車市場的一階供應商。

輝創前十一個月累計營收46.83億元，與去年同期相當。江世豐分析，公司研發的產品應用涵蓋倒車雷達、環景影像、電子後視鏡、駕駛監控（DMS）、77GHz毫米波盲區偵測（BSD）與數位鑰匙等多元場景，透過感測融合（Sensor Fusion）技術，構築自動駕駛所需的完整感知網絡。

在客戶基礎上，輝創長期深耕日系車廠體系，是國內少數具備TOYOTA與HONDA雙認證的一階供應商。除日系體系外，客戶涵蓋福特、中華汽車（2204）、SUBARU、Mitsubishi、YAMAHA等國際品牌，展現其品質與技術實力。此外，為支援全球車廠在地化製造，輝創已建立橫跨台灣、中國大陸、日本、泰國、印尼、馬來西亞與印度等地的營運據點。

公司表示，泰國新廠落成後，將強化東南亞市場供應鏈韌性，並掌握當地電動車快速成長契機，降低地緣政治與運輸風險。其靈活的區域生產與出貨能力，使輝創在國際車電供應鏈中維持高彈性與穩定性。

研發方面，輝創擁有近300位工程師，多項新品已陸續開發成功並進入量產；包括77GHz毫米波雷達、UWB數位鑰匙、DMS/OMS監控系統及AEB輔助煞車系統等皆已導入客戶端生產線，提升單車電子配備價值與毛利結構。公司主力產品倒車雷達雖仍占營收六成，但盲區偵測與新一代影像感測產品比重正穩步提高，將成為未來成長主軸。

根據工研院產科國際所的研究，全球汽車電子市場規模呈現穩健增長的趨勢，預計2030年該市場規模將突破5,000億美元，年複合成長率約7%，其中ADAS滲透率受法規推動快速提升。歐美與亞洲多國已陸續要求新車必須配備倒車影像、盲區偵測、低速自動煞停（AEB）、駕駛監控等系統。輝創自2021年起陸續推出DMS、乘客監控（OMS）、AEB輔助煞車與BSIS/MOIS商用車盲區警示等產品，符合多國安全標準並進入量產階段，法規紅利與產品布局相互加乘，為營收成長奠定基礎。

法人表示，輝創以「全感測技術融合平台」為核心，結合AI演算法與自研硬體模組，積極拓展ADAS與智慧座艙市場版圖。隨著新車法規推動、車廠導入時程加速及泰國新廠貢獻效益顯現，預期公司營運將邁入新一波成長循環。

車用電子感測領域專業廠商輝創電子總經理江世豐(中)領軍團隊衝業績預計2026年元月上市掛牌。記者黃淑惠／攝影
車用電子感測領域專業廠商輝創電子總經理江世豐(中)領軍團隊衝業績預計2026年元月上市掛牌。記者黃淑惠／攝影

市場 毫米波 營收

延伸閱讀

從封裝到測試 毫米波通訊關鍵與挑戰

和泰汽車啟動海外布局 將投資日本商用車事業

答案揭曉！和泰車今日暫停股票交易 將砸百億投資日本商用車事業

小米汽車又有事故 傳車主剛提SU7新車即撞死銷售人員

相關新聞

綠電推進延宕...波及台積電RE100達成率 台積電出手搶綠電

台灣光電產業面臨前所未有的內外夾擊，在一連串遭遇抹黑中，今年裝置容量恐嚴重落後，今（22）日七大光電公協會年終媒體餐敘中...

股王信驊科技宣布啟用高雄研發中心 布局南北雙引擎加速創新

台股股王同時也全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊科技，今日宣布啟用高雄研發中心，地點位於高雄港蓬萊商港區棧叁庫，並與高...

台日關係史上最佳！賴總統接見日議員談台積電投資典範

賴清德總統22日接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員乙行，他感謝高市早苗首相上任以來，持續表達對台日友誼的支持。萩生...

華電網政府標案雙位數成長 明年營運加溫

系統整合大廠華電網日前舉行法說會，提到資通訊、智能應用、數位媒體、資安等四領域均有斬獲，第3季營收16.4億元，年增19...

蘋果AI穿戴成形…新款眼鏡、耳機預計明年亮相 鴻海、台積等跟著衝一波

供應鏈傳出，蘋果將於明年推出AI眼鏡、AI版AirPods等兩款新AI穿戴裝置，目標繼iPhone、Mac系列等硬體導入...

AI 三應用產值 衝千億美元

AI應用日益火熱，目前智慧手機是當前AI應用的終端主流硬體，隨著智慧耳機、智慧醫療與智慧眼鏡等三大終端產品也將全數導入A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。