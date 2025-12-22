2025看了什麼書？PChome 24h購物：《哈利波特》拿下電子書冠軍

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2025年進入尾聲，PChome 24h購物於22日發布「2025年度電子書銷售排行榜」，在台灣數位閱讀趨勢帶動下，PChome 24h購物電子書銷售額年增率達30%，目前電子書商品數量已占整體書籍類別逾八成。此外，在電子閱讀器方面因彩色顯示技術的導入，有效提升漫畫與圖文書籍的閱讀體驗，因此帶動彩色機種銷售額年增達20%，顯示電子閱讀正邁向「彩色化」發展。

PChome 24h購物觀察，回顧2025年站上的消費購買數據，消費者在選書購買上內容偏好呈現「文學小說」與「心理勵志」兩大面向；其中，經典文學《【套書】哈利波特 1~7【繁體中文版25周年紀念首發】(Kobo/電子書)》系列適逢25周年，首度發行繁體中文電子書，在書迷的支持推動下，銷售表現位居第一。

PChome 24h購物強調，為回饋消費者，推出全站「24力會員日」年終活動，指定銀行最高21%回饋；針對數位閱讀產品，12/24當日Kobo百大暢銷書及Pubu全館單本享8折優惠；12月24日至12月26日期間，全館單本8折，HyRead則推出3本79折方案。

綜觀2025年度暢銷榜，PChome 24h購物指出，呈現「經典鉅作數位轉型」與「人生哲學剛需」兩大主軸。文學類別強勢回歸，其中《【套書】哈利波特 1~7【繁體中文版25周年紀念首發】(Kobo/電子書)》系列因繁體中文電子書首度上架及套書優惠策略，全系列即強勢攻占榜單五席，顯示經典長銷作品在數位轉型後，仍具備強大的收藏效益與粉絲號召力。

在非文學領域，PChome 24h購物表示，讀者關注焦點從過往工具書等技術層面昇華至思維層面的精神追求；年度亞軍《納瓦爾寶典：從白手起家到財務自由，矽谷傳奇創投家的投資哲學與人生智慧》與第四名《張忠謀自傳：下冊 一九六四 ── 二〇一八》，皆非單純的理財或管理書，而是結合財富邏輯與生命歷練的宏觀智慧，反映出市場對於「智者導引」的渴望。同時，心理勵志類的《世界盡頭的咖啡館：這一生，我為何而存在？》與《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課【瑞典每30人就1人閱讀．韓國2022讀者最愛年度之書】》持續熱銷，凸顯在快速變動的總經環境下，讀者對於內在探索、情緒修復與心靈安定的高度需求。整體而言，榜單結構顯示閱讀市場正由功能導向，轉為追求精神富足與經典價值。

電子書 閱讀

