2025看了什麼書？PChome 24h購物：《哈利波特》拿下電子書冠軍
2025年進入尾聲，PChome 24h購物於22日發布「2025年度電子書銷售排行榜」，在台灣數位閱讀趨勢帶動下，PChome 24h購物電子書銷售額年增率達30%，目前電子書商品數量已占整體書籍類別逾八成。此外，在電子閱讀器方面因彩色顯示技術的導入，有效提升漫畫與圖文書籍的閱讀體驗，因此帶動彩色機種銷售額年增達20%，顯示電子閱讀正邁向「彩色化」發展。
PChome 24h購物觀察，回顧2025年站上的消費購買數據，消費者在選書購買上內容偏好呈現「文學小說」與「心理勵志」兩大面向；其中，經典文學《【套書】哈利波特 1~7【繁體中文版25周年紀念首發】(Kobo/電子書)》系列適逢25周年，首度發行繁體中文電子書，在書迷的支持推動下，銷售表現位居第一。
PChome 24h購物強調，為回饋消費者，推出全站「24力會員日」年終活動，指定銀行最高21%回饋；針對數位閱讀產品，12/24當日Kobo百大暢銷書及Pubu全館單本享8折優惠；12月24日至12月26日期間，全館單本8折，HyRead則推出3本79折方案。
綜觀2025年度暢銷榜，PChome 24h購物指出，呈現「經典鉅作數位轉型」與「人生哲學剛需」兩大主軸。文學類別強勢回歸，其中《【套書】哈利波特 1~7【繁體中文版25周年紀念首發】(Kobo/電子書)》系列因繁體中文電子書首度上架及套書優惠策略，全系列即強勢攻占榜單五席，顯示經典長銷作品在數位轉型後，仍具備強大的收藏效益與粉絲號召力。
在非文學領域，PChome 24h購物表示，讀者關注焦點從過往工具書等技術層面昇華至思維層面的精神追求；年度亞軍《納瓦爾寶典：從白手起家到財務自由，矽谷傳奇創投家的投資哲學與人生智慧》與第四名《張忠謀自傳：下冊 一九六四 ── 二〇一八》，皆非單純的理財或管理書，而是結合財富邏輯與生命歷練的宏觀智慧，反映出市場對於「智者導引」的渴望。同時，心理勵志類的《世界盡頭的咖啡館：這一生，我為何而存在？》與《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課【瑞典每30人就1人閱讀．韓國2022讀者最愛年度之書】》持續熱銷，凸顯在快速變動的總經環境下，讀者對於內在探索、情緒修復與心靈安定的高度需求。整體而言，榜單結構顯示閱讀市場正由功能導向，轉為追求精神富足與經典價值。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算
📢 CMF Headphone Pro耳罩式耳機開箱！實測動感滑桿聽見動ㄘ動、驚豔降噪高CP
📢 坐飛機遇行充自燃怎麼辦？專家曝溫度控制就用它：亂用1物會更慘
📢 iPhone鬧鐘「沒響」錯過航班！網紅抱怨引出一票苦主 2招避免中招
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡開箱！日本實測AI翻譯菜單 聽音樂驚豔、拍出日系照片
📢 懶人包／台灣吉伊卡哇常設店12月27日開幕！13樣新品、贈品、地點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言