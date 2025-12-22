集邦：電視及監視器面板12月下旬報價均持平 預期下月起漲價

集邦科技（TrendForce）22日公布今年12月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，電視及監視器面板報價均持平。並也開始醞釀2026年元月起漲價的氛圍。至於筆記型電腦用面板，各IPS機種皆下跌0.1至0.2美元；預期明年初亦有降價壓力。

TrendForce研究副總范博毓指出，電視品牌客戶12月認為面板價格已在底部，但也擔心記憶體缺貨與價格高漲問題將陸續擴及電視產品，且明年可能擴大發酵，因此持續將部分明年第1季的面板需求提前準備。

范博毓表示，目前電視面板需求仍維持穩定，面板廠的生產與稼動率仍持續維持在相對較高水準，面板價格因而獲得一定的支撐基礎。面板廠在需求維持不弱之下，也開始醞釀面板價格上漲的氛圍，預計12月電視面板價格包括32吋至65吋將全面持平，同時在預估明年2月農曆新年及工作天數減少之下，部分需求會向1月與3月分流的情況下，元月需求有機會仍維持不差，因此不排除1月電視面板價格有機會開始上漲。

范博毓指出，第4季監視器面板需求雖偏弱，但仍有少數客戶增加需求，且面板廠因主流監視器面板長期處於虧損狀態，也不願意在面板價格上有更多讓步。由於品牌客戶目前也可接受價格維持穩定，預估12月的監視器面板價格走勢大都維持持平。同時，面板廠預期電視面板價格開始醞釀上漲的氛圍下，對拉抬監視器面板價格走勢亦有幫助，也同步開始醞釀監視器面板價格上漲的氣氛，然而屆時仍須視實際需求走勢及買賣雙方議價狀況而定。

筆電面板12月需求，受到記憶體缺貨與價格大幅上漲的衝擊逐漸顯現，部分品牌希望可以趕在明年正式調漲整機出廠價格前，增加對中低階機種出貨，因此也帶動筆電面板短期需求的增溫。

范博毓說，2026年的需求受到記憶體影響下不確定性更高，就算目前部分面板需求增加，面板廠對面板價格的態度卻更加放軟，仍是希望以維持客戶關係為優先考量，在此前提下，預估12月的筆電面板價格除了TN機種價格持平外，其餘IPS機種皆下跌0.1至0.2美元不等。且在明年首季需求更加疲弱之下，不排除筆電面板價格仍將承受調整壓力。