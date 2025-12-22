快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

關係持續緊張…46條中日航線未來兩周「零航班」 明年取消超過2000班

集邦：電視及監視器面板12月下旬報價均持平 預期下月起漲價

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技（TrendForce）22日公布12月下旬面板報價。集邦／提供
集邦科技（TrendForce）22日公布12月下旬面板報價。集邦／提供

集邦科技（TrendForce）22日公布今年12月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，電視及監視器面板報價均持平。並也開始醞釀2026年元月起漲價的氛圍。至於筆記型電腦用面板，各IPS機種皆下跌0.1至0.2美元；預期明年初亦有降價壓力。

TrendForce研究副總范博毓指出，電視品牌客戶12月認為面板價格已在底部，但也擔心記憶體缺貨與價格高漲問題將陸續擴及電視產品，且明年可能擴大發酵，因此持續將部分明年第1季的面板需求提前準備。

范博毓表示，目前電視面板需求仍維持穩定，面板廠的生產與稼動率仍持續維持在相對較高水準，面板價格因而獲得一定的支撐基礎。面板廠在需求維持不弱之下，也開始醞釀面板價格上漲的氛圍，預計12月電視面板價格包括32吋至65吋將全面持平，同時在預估明年2月農曆新年及工作天數減少之下，部分需求會向1月與3月分流的情況下，元月需求有機會仍維持不差，因此不排除1月電視面板價格有機會開始上漲。

范博毓指出，第4季監視器面板需求雖偏弱，但仍有少數客戶增加需求，且面板廠因主流監視器面板長期處於虧損狀態，也不願意在面板價格上有更多讓步。由於品牌客戶目前也可接受價格維持穩定，預估12月的監視器面板價格走勢大都維持持平。同時，面板廠預期電視面板價格開始醞釀上漲的氛圍下，對拉抬監視器面板價格走勢亦有幫助，也同步開始醞釀監視器面板價格上漲的氣氛，然而屆時仍須視實際需求走勢及買賣雙方議價狀況而定。

筆電面板12月需求，受到記憶體缺貨與價格大幅上漲的衝擊逐漸顯現，部分品牌希望可以趕在明年正式調漲整機出廠價格前，增加對中低階機種出貨，因此也帶動筆電面板短期需求的增溫。

范博毓說，2026年的需求受到記憶體影響下不確定性更高，就算目前部分面板需求增加，面板廠對面板價格的態度卻更加放軟，仍是希望以維持客戶關係為優先考量，在此前提下，預估12月的筆電面板價格除了TN機種價格持平外，其餘IPS機種皆下跌0.1至0.2美元不等。且在明年首季需求更加疲弱之下，不排除筆電面板價格仍將承受調整壓力。

電視面板 監視器 筆電

延伸閱讀

傳美光、晟碟「雙龍搶珠」爭產能 力積電漲停鎖死逾6萬張排隊搶著買

記憶體缺貨題材續燒 力積電早盤鎖漲停40.45元

費半大漲 台積電領軍 台股開高走高站上28,000點 法人：題材股表現

台股開高勁揚逾400點重返2萬8千點 台積電上漲35元開1,465元

相關新聞

綠電推進延宕...波及台積電RE100達成率 台積電出手搶綠電

台灣光電產業面臨前所未有的內外夾擊，在一連串遭遇抹黑中，今年裝置容量恐嚴重落後，今（22）日七大光電公協會年終媒體餐敘中...

股王信驊科技宣布啟用高雄研發中心 布局南北雙引擎加速創新

台股股王同時也全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊科技，今日宣布啟用高雄研發中心，地點位於高雄港蓬萊商港區棧叁庫，並與高...

台日關係史上最佳！賴總統接見日議員談台積電投資典範

賴清德總統22日接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員乙行，他感謝高市早苗首相上任以來，持續表達對台日友誼的支持。萩生...

華電網政府標案雙位數成長 明年營運加溫

系統整合大廠華電網日前舉行法說會，提到資通訊、智能應用、數位媒體、資安等四領域均有斬獲，第3季營收16.4億元，年增19...

蘋果AI穿戴成形…新款眼鏡、耳機預計明年亮相 鴻海、台積等跟著衝一波

供應鏈傳出，蘋果將於明年推出AI眼鏡、AI版AirPods等兩款新AI穿戴裝置，目標繼iPhone、Mac系列等硬體導入...

AI 三應用產值 衝千億美元

AI應用日益火熱，目前智慧手機是當前AI應用的終端主流硬體，隨著智慧耳機、智慧醫療與智慧眼鏡等三大終端產品也將全數導入A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。