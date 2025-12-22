上櫃首日傳遭駭客入侵 威聯通：單一用戶使用疏失 非公司平台資安漏洞

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

NAS大廠威聯通（7805）22日以每股558元正式掛牌上櫃，終場股價收在690元，上漲132元、漲幅23.65%，正式開啟蜜月行情。惟掛牌喜事期間，卻傳出疑似遭駭客入侵，對此，威聯通（QNAP）澄清，依據初步調查結果，該事件屬於特定單一使用者設備的維運疏失，而非myQNAPcloud服務平台之系統性資安弱點。

威聯通表示，針對近日媒體報導指出疑似有駭客（KaruHunters）入侵某NAS裝置並竊取1.7TB資料兜售一事，威聯通已第一時間啟動內部資安調查機制。

威聯通指出，依據公司調查結果顯示，駭客所披露的受害裝置資訊為QTS 4.3.6版本的TS228，經查QTS 4.3.6並未發生大規模的安全事件回報。QNAP PSIRT認為該事件屬於特定單一使用者設備的維運疏失（如弱密碼、網路設備錯誤設定），造成該裝置直接對外連線並暴露於公網環境，在未啟用QNAP提供之存取防護措施下，導致遭未授權第三方入侵並存取資料。

威聯通表示，媒體報導聲稱駭客KaruHunters已取得myQNAPcloud服務平台層級存取權限，然而經現有資料顯示，該名用戶並未啟用myQNAPcloud安全連線服務。目前無任何證據顯示本事件與myQNAPcloud服務有關聯，且myQNAPcloud經查亦無存在漏洞或遭入侵情形，與媒體所稱駭客取得雲端平台、帳號驗證機制或後端服務相關的技術證據不符，請用戶安心使用myQNAPcloud服務。

威聯通指出，綜合上述資訊，本事件較可能源於使用者端設備的網路曝露與安全設定問題，而非myQNAPcloud服務平台之系統性資安弱點。

威聯通建議用戶，妥善設定設備安全機制是確保資料安全的重要關鍵，包括但不限於：避免將NAS管理介面或服務直接暴露於公網，啟用防火牆、強式密碼及多重驗證機制，定期更新系統與應用程式，以套用最新安全修補，僅在必要情境下啟用對外服務，並妥善控管存取權限，定期進行資料備份。

威聯通指出，公司將持續秉持負責任的態度，針對任何可能影響用戶資安的事件進行審慎評估與必要說明。後續處理與資訊揭露QNAP PSIRT小組將持續完成完整事件鑑識與分析，並於調查結束後，依公司資訊揭露原則，正式彙整事件調查報告公告於QNAP官方網站，以供外界查閱與參考。

另，鑒於本事件被公開報導之時間點，恰逢威聯通上櫃的重要里程碑時刻，相關之攻擊訊息，可能對市場及投資人決策產生不必要之干擾。威聯通對於任何可能影響投資人判斷之資訊流通，皆持審慎態度，並強調資訊應以事實與技術證據為依歸，避免造成不必要之誤解。

相關新聞

綠電推進延宕...波及台積電RE100達成率 台積電出手搶綠電

台灣光電產業面臨前所未有的內外夾擊，在一連串遭遇抹黑中，今年裝置容量恐嚴重落後，今（22）日七大光電公協會年終媒體餐敘中...

股王信驊科技宣布啟用高雄研發中心 布局南北雙引擎加速創新

台股股王同時也全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊科技，今日宣布啟用高雄研發中心，地點位於高雄港蓬萊商港區棧叁庫，並與高...

台日關係史上最佳！賴總統接見日議員談台積電投資典範

賴清德總統22日接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員乙行，他感謝高市早苗首相上任以來，持續表達對台日友誼的支持。萩生...

華電網政府標案雙位數成長 明年營運加溫

系統整合大廠華電網日前舉行法說會，提到資通訊、智能應用、數位媒體、資安等四領域均有斬獲，第3季營收16.4億元，年增19...

蘋果AI穿戴成形…新款眼鏡、耳機預計明年亮相 鴻海、台積等跟著衝一波

供應鏈傳出，蘋果將於明年推出AI眼鏡、AI版AirPods等兩款新AI穿戴裝置，目標繼iPhone、Mac系列等硬體導入...

AI 三應用產值 衝千億美元

AI應用日益火熱，目前智慧手機是當前AI應用的終端主流硬體，隨著智慧耳機、智慧醫療與智慧眼鏡等三大終端產品也將全數導入A...

