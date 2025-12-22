方睿科技攜手不動產估價師 打造「數據驗證經驗」新型態顧問服務

方睿科技集團22日攜手宇豐不動產估價師聯合事務所，宣布成立全新品牌 「宇豐睿星」，首度整合資本市場顧問、不動產估價專業與最尖端的 AI 科技應用，推出以數據驅動為核心的商用不動產顧問服務模式，目標將傳統高度仰賴人力與經驗的商用地產服務，推進至可量化、可預測的 2.0 時代。

宇豐睿星表示，受惠於半導體與電子零組件產業強勁擴張，加上全球供應鏈重組帶動的剛性需求，台灣商用不動產市場正迎來新一波布局熱潮。然而，在交易節奏加速、資產價格站穩高檔的環境下，「精準高效」、「資訊全面性」便成為企業勝出的關鍵。

宇豐睿星由兩位商用不動產領域的資深專家共同領軍，包括具有18年實務經驗兼具顧問及銷售雙重背景，並協助多家半導體、光電、生技產業等上市櫃企業進行資產配置的不動產代理暨資本市場事業群總經理郭慧蘭；以及專精於都市更新權利變換等高複雜度專案的估價顧問暨市場科學事業群總經理陳志豪，同時他也是任估價師公會研究發展委員會副主委。

郭慧蘭指出，過去商用不動產決策高度依賴經驗與人脈，但在快速變動的市場中，資訊龐雜且競爭激烈。看好資產價值仍具增值潛力的前提下，缺乏數據支撐的「直覺式下注」將顯著增加投資風險，企業必須確保每一分資金投入都能創造最大效益及長遠價值。

如同各行各業的底層邏輯都在改變，商用不動產決策也需要有新思維、新方法。不是否定經驗，而是用數據來驗證經驗。未來企業在做每一個資產配置決策前，都應該透視全方位的市場資訊與數據脈絡，而不是憑感覺。

她強調，方向判斷與決策是投資成敗的關鍵，而結合科技應用更是翻轉產業傳統模式的核心能力，讓不動產交易不再只是依靠經驗與人脈，而是建立在透明、精準、高效、可預測的基礎上。

宇豐睿星透過整合母集團方睿科技既有的 AI 與數據技術，將物件資訊、區位特性、市場行情、價格分析、風險評估等，原本需耗費數天甚至數周的工作，大幅縮短至近乎即時，讓專業顧問得以將時間與心力，協助企業聚焦於策略判斷與資本配置建議。

陳志豪指出，估價師的核心價值並非文書作業，而是對市場與法規的專業判斷，公司將科技應用奠基在嚴謹的估價邏輯與豐富的市場經驗，讓效率以及資訊正確性都進一步提升，同時客戶也能得到更全面的視角，透過動態敏感度分析快速檢視不同情境下的風險與價值變化，讓專業不再只能以靜態的文件呈現，而是得以成為即時調閱、持續更新的專屬數位資產。

他表示，這代表不僅提升服務的質量，也為客戶創造更具延續性的決策價值。科技的導入並非取代專業，而是讓估價師與顧問能站在更前端的位置，讓專業透過新時代的技術更加放大。