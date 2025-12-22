元太攜手供應鏈夥伴 推動電子紙產業永續共好

全球電子紙領導廠商 E Ink 元太（8069）科技以「彩耀共榮．鏈結未來」為主題舉辦「永續共榮峰會」，並同步公布2025年度優良供應商名單，表彰供應鏈夥伴在品質管理、技術突破與量產支援等面向的卓越貢獻。此次峰會首度攜手《天下永續會》，導入具公信力的永續價值鏈評鑑機制，以客觀、專業的評選標準，鼓勵供應商與元太科技共同深化永續治理，攜手打造具韌性與競爭力的電子紙產業生態系。

作為全球電子紙產業的領導者，E Ink 元太科技將產品的低耗能與低碳排放，視為驅動企業成長與推動永續發展的關鍵核心競爭力。電子紙憑藉雙穩態顯示特性，僅在畫面更新時消耗極少電力，相較傳統顯示技術可大幅降低能源使用與碳排放；同時透過精實設計與生態設計（Eco-design）的實踐，持續減少材料用量與產品碳足跡，讓永續從產品源頭即開始落實。

元太科技深信，真正具影響力的永續產品，必須來自整個供應鏈的共同參與與協作，而非單一企業的努力。因此，元太以共同創造的精神，攜手供應鏈夥伴建構低碳、負責且具韌性的價值鏈，透過碳盤查與產品碳足跡數據分享、再生能源導入、綠色採購與低碳材料應用，以及共同開發節能、環境友善的製程與解決方案，將減碳行動實際落實於營運之中，促進夥伴共同成長，邁向長期且具影響力的永續未來。

「電子紙產業的成長，來自整個供應鏈的共同投入。元太能夠在短時間內推動電子紙邁向全面彩色化與大尺寸量產，正是因為供應鏈夥伴展現高度韌性與持續創新的實力，與我們並肩前行、共創突破。」元太科技董事長李政昊表示，「在專注技術創新的同時，元太始終將永續經營視為企業責任與產業競爭力的核心。未來，我們將持續發揮產業領導者的影響力，攜手供應鏈夥伴落實低碳創新與責任製造，打造可長可久的電子紙產業生態系。」

永續共榮峰會邀集關鍵的供應商夥伴共同迎接電子紙全面彩色化、大尺寸升級的浪潮，參與夥伴包含電子紙生態圈中的模組、TFT背板、驅動IC、光學材料等原物料與零組件的完整產業鏈夥伴。

本次峰會主題「彩耀共榮．鏈結未來」中的「彩耀」，象徵元太科技與供應商夥伴攜手推進彩色電子紙技術升級，持續突破研發門檻，加速回應市場對彩色化與大尺寸顯示的高度期待；「共榮」與「鏈結」則代表元太科技以聯盟式策略，串聯上下游夥伴，共同迎接電子紙產業新一波成長動能，實現價值共享與長期發展。

元太於電子紙模組、材料、設備與工程等領域的8家緊密合作夥伴，包括：天鈺科技（4961）、同揚光電（江蘇）、群創光電（3481）、BOE（京東方）、聯享光電（3678）、金昇化學科技、盟立集團、通洋機械工程，獲選為2025年度優良供應商。

在永續價值鏈評鑑中獲獎的供應商則包含：達擎、華宏新技（8240）、住友電工香港電子線製品有限公司台灣分公司、聯詠科技（3034）共計4家公司。永續創新獎、永續成長獎則分別頒發給群創光電與天鈺科技，表彰供應商在與元太共創永續產品的成果。

延續2024年獲台灣檢驗科技（SGS）頒發ISO 20400永續採購指南績效評核「Advanced」級認證，元太科技已將永續管理制度化納入供應鏈採購與管理流程，持續與夥伴凝聚共識，推動電子紙產業朝向更低碳、更具韌性的永續價值鏈發展。元太亦於峰會中邀請台灣檢驗科技副總經理鮑柏宇分享溫室氣體盤查與減碳實務，協助供應商掌握國際趨勢與實務操作，促進供應鏈間的共學與共識建立。

元太科技亦感謝供應鏈夥伴長期支持公司推動提升偏鄉國小學生閱讀素養的「e啟讀出未來」公益專案。今年度共有21家生態圈夥伴共同響應數位閱讀文化推廣，包括振曜科技（6143）、博客來數位科技、友輝光電（4933）竹南分公司、天鈺科技、正笙科技、玄通系統工程、同泰電子科技（3321）、坤裕精機、奇景光電、迎輝科技（3523）、茂林光電（4935）、晶門半導體、華懋科技（5292）、群創光電、義隆電子（2458）、樺欣機械工業、聯合聚晶、聯享光電、麗明營造與電子紙產業聯盟，共同攜手擴大電子紙應用的正向社會影響與長期價值。