股王信驊科技宣布啟用高雄研發中心 布局南北雙引擎加速創新

台股股王同時也全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊科技，今日宣布啟用高雄研發中心，地點位於高雄港蓬萊商港區棧叁庫，並與高雄市長陳其邁等一同見證棧叁庫PIER F啟動典禮。高雄研發中心落成象徵信驊科技完整建立「新竹總部、高雄研發中心」的南北運作模式，加速提升研發效率，並為南台灣科技產業升級注入強勁動能。

隨著南台灣半導體S廊帶聚落成形， 半導體上下游以及IC設計產業鏈結日益緊密。信驊除現有的新竹總部與台北辦公室，宣布進駐高雄港蓬萊商港區棧叁庫作為南向拓展的基地，目前已組建晶片研發團隊；持續吸納在地優秀人才，擴大規模。

信驊董事長暨總經理林鴻明在啟用典禮致詞表示，隨著南台灣科技產業環境的完善，在地半導體人才亦已逐步成熟，信驊科技於高雄成立研發中心，期望借重在地優秀半導體及IC設計人才，推動信驊科技在南臺灣的技術發展，持續強化產業競爭力〪未來新竹總部專注於IC設計核心，高雄研發中心則將集結南部優秀人才，輔助晶片研發技術發展與應用深化。