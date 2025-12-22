股王信驊科技宣布啟用高雄研發中心 布局南北雙引擎加速創新
台股股王同時也全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊科技，今日宣布啟用高雄研發中心，地點位於高雄港蓬萊商港區棧叁庫，並與高雄市長陳其邁等一同見證棧叁庫PIER F啟動典禮。高雄研發中心落成象徵信驊科技完整建立「新竹總部、高雄研發中心」的南北運作模式，加速提升研發效率，並為南台灣科技產業升級注入強勁動能。
隨著南台灣半導體S廊帶聚落成形， 半導體上下游以及IC設計產業鏈結日益緊密。信驊除現有的新竹總部與台北辦公室，宣布進駐高雄港蓬萊商港區棧叁庫作為南向拓展的基地，目前已組建晶片研發團隊；持續吸納在地優秀人才，擴大規模。
信驊董事長暨總經理林鴻明在啟用典禮致詞表示，隨著南台灣科技產業環境的完善，在地半導體人才亦已逐步成熟，信驊科技於高雄成立研發中心，期望借重在地優秀半導體及IC設計人才，推動信驊科技在南臺灣的技術發展，持續強化產業競爭力〪未來新竹總部專注於IC設計核心，高雄研發中心則將集結南部優秀人才，輔助晶片研發技術發展與應用深化。
他接著說，最令人期待的是高雄研發中心坐落於具備港灣特色的棧叁庫PIER F碼頭，未來可以將信驊高科技研發中心、Cupola360酷博樂產品體驗中心與高雄的港灣美景、優質生活環境結合，吸引更多優秀人才。信驊期待高雄研發中心能以南北雙引擎模式推動公司成長，提升整體營運效率與技術創新速度，提供更高效、更可靠的晶片解決方案。
