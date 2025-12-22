長佳智能兩產品 獲TFDA醫材許可

長佳智能（6841）22日宣布，旗下｢放射治療器官自動勾勒系統」與｢腦部多巴胺轉運體斷層掃描電腦輔助偵測平台」產品，同時獲得衛福部食藥署（TFDA）醫材許可。

長佳智能指出，｢放射治療器官自動勾勒系統」(Seg Pro V3；型號：RT-300；版本：3.0.0)是以閉鎖式人工智慧演算法模組為核心，專為癌症患者頭部、頸部、胸部、腹部或骨盆腔部位，包含CT與MRI的影像來源，對全身182個危及器官（Organs-at-risk, OAR）進行自動勾勒處理與分析，可將自動勾勒的結果檔案傳送至放射治療計畫系統(TPS) ，讓臨床醫療人員查看和編輯結果，使用者不須手動操作，可加速臨床放射治療作業流程。

長佳智能表示，｢腦部多巴胺轉運體斷層掃描電腦輔助偵測平台」(型號：CS-NM-100；版本：1.0.0)是一款運用閉鎖式人工智慧演算法分析「Tc-99m多巴胺轉運體掃描影像」(Tc-99m TRODAT-1）之電腦輔助偵測平台。透過輸入指定的DICOM格式影像，利用演算法分析紋狀體多巴胺轉運體之攝取程度，並提供該影像之視覺類比量表（Visual Scale）推論結果，以輔助醫師進行臨床判讀。

此外，長佳智能表示，該公司也在月初的醫療科技展中，以｢兒童生長平台評估系統」獲得國家新創獎，｢芮妮絲鹿茸外泌體臉部精華液」、｢芮妮絲鹿茸外泌體頭皮養護液」、｢基因寶」、｢兒童生長評估系統」等4項則獲得SNQ國家品質標章，其子公司長聯科技也以「生成式AI照護機器人」同獲國家新創獎。