AI代理出馬催買氣！Appier AI Agent助品牌電商跑贏節慶檔期

AI當紅，除了生成式AI，現在AI代理（AI Agent）應用也快速落地在各種企業營運及對外提供服務，AI行銷科技大廠沛星互動科技（Appier） 認為，品牌電商的致勝關鍵在於用「成效」驅動「成長飛輪」。透過「AI Agent 驅動的再行銷與廣告素材生成」雙引擎策略，識別能真正帶來「增量營收」的站外廣告流量與素材組合，並以規模化的高品質創意素材，重新找回高價值用戶，實現廣告投資報酬率（ROAS）躍升。

年末節慶檔期向來是零售業兵家必爭之地。麥肯錫產業研究指出，對品牌自營電商而言，節慶檔期已成為驅動全年成長的關鍵引擎。逾四成的領先品牌能在大型購物節中創造逾一成的年度電商營收；而近半數大型消費品牌更將超過一成的電商預算，策略性地配置於購物節活動。

Appier觀察，表現最佳的品牌甚至會在節慶檔期期間成立「戰情室」，整合廣告、行銷、定價、資料科學等團隊，即時掌握銷售與轉換表現，透過 AI 驅動的 A/B 測試、即時分析與高度個人化的互動方式，快速迭代並放大節慶帶來的轉換與增量成效，並為後續的長期營收成長建立優勢。然而，在這段最具策略價值的檔期中，品牌電商正面臨節奏轉變、成本升高、遊戲規則改變三大結構性挑戰。

面對消費決策路徑複雜化與獲客成本攀升，品牌電商不僅需鞏固新客獲取，更應強化「再行銷」以完善顧客生命周期，藉由推升高價值用戶回購與喚醒近期訪客，達成 ROAS、商品交易總額（GMV）、每月活躍用戶數（MAU）的增長目標。

Appier認為．高效再行銷除鎖定高價值用戶，更須專注增量衡量（Incrementality Measurement），而Appier 再行銷解決方案結合 ROI Agent（AI 成效專家），運用媒體組合模型（MMM）自動化執行增量測試，將「創意素材 x 廣告版位」的增量利潤視覺化，自動識別「高增量貢獻組合（Growth Stars）」並動態重分配預算。其打破傳統測試須暫停投放的限制，實現即時不中斷的優化，確保每一分投入都花在能驅動實際營收的刀口上，最大化增量 ROAS。

Appier舉例表示，一家 3C 家電品牌電商，為在節慶檔期極大化 GMV，ROI Agent 透過「創意素材 × 廣告版位」的增量利潤分析，持續比對不同組合的實際貢獻，識別出「實測型短影音 × App 插頁式廣告」為最具高增量潛力的投放組合，並即時自動調整策略，將預算集中投入於此高成效組合。

Appier表示，在此基礎上，ROI Agent 針對瀏覽高單價「掃地機器人」卻猶豫下單的新客，放大該最佳組合以推動首購轉化；同時對既有客自動排除原商品重複曝光，轉而預測其下一步需求，鎖定對「質感生活家電」的潛在興趣，精準推送「高速吹風機」實測短影音進行交叉銷售（Cross-sell），有效喚醒高價值用戶回流，將每一次節慶觸達轉化為可量化的實際營收，持續放大 GMV 成長。

此外，Appier指出，AI 規模化生成創意素材，推升互動與業績，已有台灣知名品牌電商在 AI 廣告創意素材生成商用上取得指標性成效專業保養品牌DR.CINK雙十一檔期導入 AI 廣告素材生成，縮短 50% 產製時間，更在雙十一帶動團隊產值效率較前月提升 40%，促使總營業額成長 22%、平均轉換率激增 61%、回購率增加 23%，成功實現將 AI 轉化為 ROI。

此外，Appier指出， 年末節慶不僅是業績衝刺，更是品牌數位體質健檢的關鍵時機。品牌電商可攜手 Appier 等 AaaS (Agent as a Service) 夥伴，從單點優化升級為「全旅程智慧布局」，優先啟動 ROI Agent 與 AI 創意生成雙引擎，於站外精準鎖定增量營收機會；同時延伸至站內自媒體，運用多元 AI Agent 深化顧客洞察與會員經營。讓 Agentic AI 化身全天候智慧團隊，將節慶爆發動能轉化為全年增長與顧客終身價值，進一步鞏固品牌的長期競爭優勢。