強化全球供應韌性 新代馬來西亞新代智能新廠正式動工

新代科技（7750）今日於馬來西亞舉行新代智能第二期新廠動土典禮，正式啟動逾新台幣6億元的策略性投資。此一投資係因應海外市場、特別是印度工具機產業快速成長的客戶需求所進行的需求導向型產能布局，屬於低風險、可分階段執行的擴產計畫，同時也是新代集團在全球製造環境快速變化下，強化供應鏈韌性、分散地緣經濟風險的戰略性必要投資。

新代指出，近年印度與新興市場工具機產業持續升級，對高階控制器與自動化解決方案的需求快速提升，並呈現明顯的結構性成長趨勢。

針對 2026 年印度市場出現的指數型成長需求，新代已先行透過現有馬來西亞一廠、台灣總部、蘇州總部的產能配置，支援初期快速放量的交付需求，確保市場成長動能得以及時承接。

新代智能新廠的建置，則是為2027年起需求持續放大預作準備，使集團在產能規模、交付彈性與品質穩定度上，具備更高的營運韌性。新廠完工後，將同時具備工業控制器製造與測試，以及智慧手臂系統組裝與驗證等功能，成為新代集團支援印度、土耳其、東協及美國市場的重要海外製造與營運據點。透過控制器製造與智慧手臂組裝的整合布局，新代可有效縮短交付時程、提升在地供應能力，並回應全球客戶對製造在地化與供應鏈風險分散的期待。

今日的動工典禮，包括雪蘭莪州行政議員黃思漢、台北經濟文化辦事處駐馬來西亞大使卜正珉、雪蘭莪州巴生市長Dato' Haji Abd. Hamid bin Hussain、總統府國策顧問及馬來西亞臺灣商會名譽總會長林凱民、馬來西亞投資發展局雪蘭莪分局主任 Sherulanuar Abd Karim、馬來西亞台灣商會聯合總會吉隆坡分會會長林文祺皆到場祝賀，共同見證新代集團深化國際布局、推動區域智慧製造升級的關鍵時刻。

新代智能海外營運總監謝汶宏指出，新代集團在馬來西亞設立工廠是一項策略性舉措，旨在更有效地支持東南亞和南亞地區快速成長的需求，這不僅是擴廠計畫，更是新代全球營運布局的關鍵節點。透過高端控制器與智慧機器人的整合製造，我們將持續深化與區域夥伴的合作，共同推動智慧製造與產業升級，邁向下一階段全球成長。

新代獨立董事郭耿聰也表示，新代集團持續以全球客戶需求為核心，透過海外投資強化供應鏈彈性與服務能量。新代智能新廠的啟動，將使我們更快速回應印度、土耳其、東協與美國市場的成長動能，也展現新代長期深耕國際市場的決心。