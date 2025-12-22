信驊高雄研發中心啟用 南北布局雙引擎加速創新

遠端伺服器管理晶片廠信驊今天宣布，高雄研發中心啟用，透過「新竹總部、高雄研發中心」的南北雙引擎運作模式，將加速提升研發效率與技術創新。

信驊高雄研發中心位於高雄港蓬萊商港區棧叁庫，董事長林鴻明今天出席高雄市政府舉辦的棧叁庫PIERF啟動典禮。

信驊透過新聞稿表示，隨著南台灣半導體S廊帶聚落成形，半導體上下游及IC設計產業鏈結日益緊密。除現有新竹總部與台北辦公室，信驊進一步深耕南部，進駐高雄港蓬萊商港區棧叁庫作為南向拓展的基地，目前已組建晶片研發團隊，未來將持續吸納在地人才，擴大規模。

此外，信驊亦同步啟用子公司酷博樂Cupola360全時全景相機展示中心，開放一般民眾參觀體驗。現場設置互動區域，參觀者可即時體驗酷博樂最新研發的360度全時全景相機及搭配的AI平台。

酷博樂展示中心並設置一間獨立沉浸式展間，利用最新的360度影像技術搭配投影，讓觀看者沉浸式欣賞台灣各地的獨特美景，體驗身歷其境的感受。

林鴻明說，隨著南台灣科技產業環境的完善，在地半導體人才亦已逐步成熟，信驊於高雄成立研發中心，期望借重在地半導體及IC設計人才，推動在南台灣的技術發展，持續強化產業競爭力。

林鴻明表示，未來信驊新竹總部專注於IC設計核心，高雄研發中心則將集結南部人才，輔助晶片研發技術發展與應用深化。期待研發中心結合高雄港灣美景、優質生活環境，能夠吸引更多人才。