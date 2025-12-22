台指期大漲444點 法人：偏多格局不變、留意震盪
台指期22日開高，終場收在28,341點，上漲444點，漲幅1.59%，法人表示，台股季線支撐強勁，且上周五費城半導體大漲，再次挑戰短壓，偏多格局不變，惟必須留意一旦出現急漲，在台股歷史高點壓力在即下，或將容易出現震盪。
另外，台積電（2330）期收1,475元，上漲30元，電子期上漲2%，中型100期貨上漲1.24%。
台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單減少3,340口至1,209口，其中外資淨空單減少4,303口至24,428口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少4,789口至1,161口。
美國股市連續二日上漲，投資人湧現逢低買氣，似有替「耶誕老人行情」暖身的意味。標普500指數和道瓊工業指數19日分別上漲0.9%和0.4%，周線跌不到1%。那斯達克指數則上漲1.3%，周線上漲0.5%。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算
📢 CMF Headphone Pro耳罩式耳機開箱！實測動感滑桿聽見動ㄘ動、驚豔降噪高CP
📢 坐飛機遇行充自燃怎麼辦？專家曝溫度控制就用它：亂用1物會更慘
📢 iPhone鬧鐘「沒響」錯過航班！網紅抱怨引出一票苦主 2招避免中招
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡開箱！日本實測AI翻譯菜單 聽音樂驚豔、拍出日系照片
📢 懶人包／台灣吉伊卡哇常設店12月27日開幕！13樣新品、贈品、地點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言