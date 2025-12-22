台指期大漲444點 法人：偏多格局不變、留意震盪

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期22日開高，終場收在28,341點，上漲444點，漲幅1.59%，法人表示，台股季線支撐強勁，且上周五費城半導體大漲，再次挑戰短壓，偏多格局不變，惟必須留意一旦出現急漲，在台股歷史高點壓力在即下，或將容易出現震盪。

另外，台積電（2330）期收1,475元，上漲30元，電子期上漲2%，中型100期貨上漲1.24%。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單減少3,340口至1,209口，其中外資淨空單減少4,303口至24,428口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少4,789口至1,161口。

美國股市連續二日上漲，投資人湧現逢低買氣，似有替「耶誕老人行情」暖身的意味。標普500指數和道瓊工業指數19日分別上漲0.9%和0.4%，周線跌不到1%。那斯達克指數則上漲1.3%，周線上漲0.5%。

