信驊啟用高雄研發中心 進駐棧叁庫、同步開放沉浸式 AI 體驗

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

伺服器管理晶片大廠信驊（5274）22日宣布正式啟用高雄研發中心，地點落腳高雄港蓬萊商港區棧叁庫，並出席見證棧叁庫 PIER F 啟動典禮。信驊指出，高雄據點啟用後，公司完整建立「新竹總部、高雄研發中心」的南北運作模式，盼加速提升研發效率，也為南台灣科技產業升級注入新動能。

信驊表示，隨著南台灣半導體S廊帶聚落成形，半導體上下游與IC設計產業鏈結日益緊密。公司原有新竹總部與台北辦公室，此次進一步南向布局，將棧叁庫作為拓展基地，目前已正式組建晶片研發團隊，後續也將持續吸納在地人才、擴大規模。

除技術研發團隊外，信驊同步啟用旗下子公司酷博樂（Cupola360）全時全景相機展示中心，並對外開放一般民眾參觀體驗。現場規畫互動區域，提供即時體驗最新360度全時全景相機與搭配的AI平台，另設置獨立沉浸式展間，結合360度影像與投影，讓參觀者以沉浸方式欣賞台灣各地景致，強化「Eyes of AI - AI視界．無限未來」品牌概念，也導入科技人文與觀光體驗元素。

信驊董事長林鴻明表示，高雄研發中心將借重南部半導體與IC設計人才，推動公司在地技術發展；未來新竹總部聚焦IC設計核心，高雄研發中心則集結南部人才，輔助晶片研發技術發展與應用深化。展望後市，信驊看好南北雙引擎模式可望推動公司成長，提升整體營運效率與技術創新速度，強化晶片解決方案競爭力。

研發 信驊 高雄

