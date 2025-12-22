貿聯-KY加入RE100 承諾2040年全面採用再生電力

快訊

中央社／ 台北22日電

貿聯-KY今天正式宣布加入RE100，承諾2040年前，全球所有營運據點將全面採用100%再生電力。

E100是由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（CDP）所主導的全球再生能源倡議，希望匯集世界各地有影響力的企業，一同承諾在2050年前達成100%使用再生能源的目標，許多國內外大廠都已陸續加入。

貿聯今天不僅宣布加入RE100，也承諾在2040年之前，全球所有營運據點將全面採用100%再生電力。目前貿聯在全球20個國家，設有38座製造基地，員工總數超過2萬人。

貿聯集團執行長鄧劍華今天表示，貿聯主動推出的氣候風險管理計畫，與全球最高標準接軌，同時支持去碳化進程，並強化供應鏈韌性。這不僅有助於優化貿聯自身的營運，也將為客戶帶來正向影響。隨著貿聯所服務的產業快速成長，氣候承諾也必須同步擴大與深化。此次加入RE100代表公司不僅將持續提升ESG標準，也將永續理念深度融入各項營運活動。

鄧劍華指出，貿聯已設定長期目標，計畫於2050年前在全球營運中實現雙位數碳排減量，並達成淨零排放。以2022年為基準，貿聯已於去年成功將溫室氣體排放量降低34%，同期用電密集度下降4.5%。

作為RE100承諾的一環，貿聯將定期對外公布相關里程碑與進展，包括全球用電結構中再生電力的占比、與供應商在永續承諾上的合作方式，以及向員工、客戶與合作夥伴溝通其永續成果的作法。

根據資料，RE100目前擁有超過430家會員，涵蓋蘋果、聯合利華等知名牌，以及眾多製造與材料供應商。會員企業合計年營收超過6.6兆美元，合計用電量約占全球總用電量的1.5%，其年度用電規模甚至高於南韓全國。

